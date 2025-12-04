Russische 777 in de problemen boven Moskou

Een Boeing 777 van het Russische Red Wings raakte woensdagavond kort na takeoff in de problemen boven Moskou.

De Boeing 777-200, registratie RA-73330, steeg rond half tien ’s avonds op vanaf luchthaven Domodedovo, het grootste vliegveld van Moskou. Van daaruit zou het toestel naar het Thaise eiland Phuket vliegen, een populaire bestemming onder Russische toeristen. Ver kwam het toestel echter niet. Toen de 777 na de takeoff een hoogte van 7.000 voet bereikte, zou er een probleem met een van de motoren zijn ontstaan.

Daarop daalde het vliegtuig scherp naar een hoogte van zo’n 4.000 voet, waarna het ruim een uur lang op die hoogte in een holding pattern vloog om van wat overtollige brandstof af te komen. Volgens Russische media zou kort na het opstijgen een brand in de linkermotor hebben plaatsgevonden. Kort na melding van de noodsituatie zouden de vliegers hebben gemeld dat het gelukt was om de brand te blussen.

© FlightRadar24

Tijdens de noodsituatie trok de vlucht veel bekijks op FlightRadar24. Zo’n anderhalf uur na takeoff, iets voor elf uur ’s avonds, zette de crew de 777 veilig aan de grond. Omdat het toestel de komende tijd aan de grond blijft voor onderhoud en Red Wings – net als andere Russische airlines – door sancties bepaald geen overschot aan reserveonderdelen of -vliegtuigen heeft, besloot de maatschappij de vlucht te annuleren. Ook zouden verschillende geplande vluchten voor de komende dagen hinder ondervinden als gevolg van het incident. About 140k people tracked the emergency landing of flight #WZ3097 in Moscow. According to local media the emergency was caused by an engine fire. https://t.co/NZ3KgC7aV1 pic.twitter.com/9t70kcUhi9— Flightradar24 (@flightradar24) December 3, 2025

Oude Tupolevs van stal

Vorig jaar haalde Red Wings een tweede oude Tupolev Tu-204 uit de mottenballen. In 2018 voerde dat type voor het laatst passagiersvluchten voor de Russische airline, waarna de toestellen werden uitgefaseerd. Maar vanwege westerse sancties, die de luchtvaartsector in het land hard hebben geraakt, achtte het bedrijf het de moeite waard om enkele toestellen te reviseren.