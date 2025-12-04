Van Istanbul naar Maastricht: Cor de Man wordt CEO

Na jaren in de internationale cargowereld te hebben gewerkt, verruilt Cor de Man de Bosporus voor de Limburgse heuvels. Per 1 februari 2026 wordt hij de nieuwe CEO van Maastricht Aachen Airport.

De Man neemt het stokje over van interim-topman Jan Eerkens en moet de luchthaven naar een volgende fase brengen.

Van wereldwijde cargo naar regionaal vliegveld

De carrière van Cor de Man leest als een routekaart langs logistieke hotspots. Istanbul, Amsterdam, internationale hubs en nu Maastricht. Als Senior Vice President Cargo Sales bij Turkish Airlines stond hij aan het roer van een team van honderden mensen en werkte hij mee aan de groei tot een mondiale speler. Die internationale blik is precies wat MAA nu nodig heeft. De luchthaven staat midden in een herpositionering, waarbij vracht een steeds belangrijkere pijler wordt en de regio Limburg haar rol in de Europese logistieke keten wil versterken.

© Maastricht Aachen Airport

De komende jaren zijn cruciaal

In zijn eerste reactie laat De Man doorschemeren vooral zin te hebben om te bouwen. Volgens hem ligt ‘het fundament’ er al: de vrachtcijfers trekken aan en het team heeft de juiste focus. Hij ziet kansen in zowel passagiers- als vrachtverkeer, maar benadrukt dat het vooral toekomstbestendig en duurzaam moet worden. ‘MAA heeft potentie voor zowel passagiers als vracht. Ik zie ernaar uit om samen met de medewerkers, RvC, aandeelhouders en partners te bouwen aan een toekomstbestendige, financieel gezonde en duurzaam opererende luchthaven’, zegt De Man. De Raad van Commissarissen noemt hem een ‘ervaren bestuurder met een sterk commercieel profiel en diepgaande kennis van zowel passagiers- als vrachtoperaties.’ Volgens voorzitter Frans Weekers moet de nieuwe CEO de luchthaven helpen om zowel operationeel als strategisch door te groeien.