737 vliegt zwaarder dan verwacht wegens rekenfout

Door een rekenfout steeg een Qantas-vlucht van Perth naar Sydney zwaarder op dan gepland. Iets meer dan vijftig passagiers waren niet meegenomen in de calculatie.

In totaal was het vliegtuig ruim vier ton zwaarder dan geregistreerd. Het incident is door de Australische Transport Safety Bureau (ATSB) onderzocht.

Passagiers als afwezig geregistreerd

De fout aan boord van de Boeing 737-800, registratie VH-XZK, ontstond doordat het vliegtuigmodel niet correct was geselecteerd. Hierdoor registreerde het systeem 51 aanwezige passagiers als afwezig, met een onderschat gewicht van 4.291 kilogram als gevolg. Pogingen van het grondpersoneel om de passagiers achteraf toe te voegen mislukten, en men ging ervan uit dat de cockpitbemanning de fout zou opmerken, wat niet gebeurde.

Communicatieproblemen verergeren situatie

Kort voor het opstijgen ontdekte de Load Control Operations Leader de fout, maar kon de cockpitbemanning niet bereiken. Telefoon en radio waren uitgeschakeld om afleiding te voorkomen tijdens het invoeren van gegevens in de boordcomputer. Het probleem werd doorgegeven aan de gate agent, maar een misverstand bij de cabinebemanning zorgde ervoor dat de captain pas 15 minuten na het opstijgen op de hoogte werd gebracht.

Lagere snelheid bij het opstijgen

Volgens het onderzoek steeg het vliegtuig op met een lagere snelheid dan was bedoeld. Ongeveer 5,5 tot 7,5 kilometer per uur minder dan oorspronkelijk gepland. De Captain gaf later aan dat de 737 bij het opstijgen wat langzaam accelereerde, maar dat er geen problemen waren met het besturen van het toestel.

Het belang van een correcte loadsheet

Een correcte loadsheet is essentieel voor iedere vlucht. Dit document registreert het totale gewicht van het vliegtuig, inclusief leeggewicht, passagiers, bagage, vracht en brandstof. Zo wordt gegarandeerd dat het maximale startgewicht (MTOW) niet wordt overschreden. Daarnaast berekent de verantwoordelijke het zwaartepunt en controleert of dit binnen de toegestane grenzen valt.