Airline versoepelt strenge eisen door pilotentekort

De luchtvaart draait op volle toeren, maar de instroom van nieuw cockpitpersoneel blijft achter. Daarom onderzoekt Swiss International Airlines hoe zij meer vliegers kan aantrekken. De maatschappij kijkt daarbij vooral naar haar eigen toelatingseisen.

Om die trend te keren staat CEO Jens Fehlinger open voor het versoepelen van de taaleis. Piloten en cabinepersoneel worden niet meer verplicht om de Duitse taal te beheersen. Dat meldt AeroTelegraph.

Swiss hard geraakt

Van de 32 openstaande vacatures vulde Swiss er slechts zes. Daardoor moest de maatschappij afgelopen zomer ongeveer 1.400 vluchten schrappen. Volgens Fehlinger is een herziening van de taaleis daarom noodzakelijk. Door de regel los te laten, vergroot Swiss het aantal geschikte kandidaten aanzienlijk, waardoor de operationele druk kan afnemen.

Interne spanningen lopen op

Door de aanhoudende tekorten schuurt de relatie tussen Swiss en haar piloten. Vakbond Aeropers waarschuwt al langer voor een oplopende werkdruk, onvoorspelbare roosters en gebroken afspraken. De onvrede groeit zó sterk dat vliegers zelfs stemmen over het voortijdig openbreken van de cao. Volgens bestuurslid Thomas Steffen verliezen veel piloten grip op hun werk-privébalans. Parttime vliegen blijkt voor velen de enige realistische optie, terwijl concurrenten volgens de vakbond flexibeler omgaan met dergelijke wensen. Swiss bestrijdt dat beeld en benadrukt dat het altijd naar “de best mogelijke balans voor alle betrokkenen” zoekt. Bovendien verwacht de vakbond dat de situatie alleen verbetert als Swiss structureel meer rekening houdt met de behoeften van het personeel.