Bommenwerper na jaren onderhoud weer vliegend

Een B-2 Spirit-stealthbommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is na een grote onderhoudsbeurt weer operationeel. Het toestel raakte in 2021 zwaar beschadigd bij een incident.

Het gaat om de B-2 met registratie 89-0129, ook wel ‘Spirit of Georgia’ genoemd. Bij een landing op Whiteman Air Force Base, de thuisbasis van de B-2-vloot, begaf in september 2021 het linker hoofdonderstel het. Daardoor schoot de bommenwerper van de baan en liep het toestel aanzienlijke schade op. De afgelopen jaren onderging het een intensief reparatieprogramma bij Northrop Grumman. Uit onlangs vrijgegeven foto’s blijkt dat de machine inmiddels is teruggekeerd op Whiteman AFB.

Uit onderzoek naar het incident kwam naar voren dat onderdelen van het onderstel onvoldoende druk leverden om de constructie vergrendeld te houden. Daarnaast faalde een hydraulische koppeling, waardoor twee hydraulische systemen snel leegliepen. Na uitgebreide inspecties en tijdelijke reparaties kon de B-2 in 2022 een eenmalige ferryvlucht uitvoeren naar Palmdale, waar het toestel volledig werd hersteld.

Bij de reparatie konden miljoenen dollars worden bespaard doordat onderdelen uit testmateriaal van het B-2-programma als donor zijn gebruikt. Het herstel werd in mei afgerond en kostte in totaal ruim 23 miljoen dollar.

Krimp

Vorig jaar maakte het Amerikaanse Ministerie van Defensie bekend dat de B-2-vloot terug wordt gebracht van twintig naar negentien. Een B-2 is inmiddels afgestoten vanwege een ongeval waarvan werd aangenomen dat die niet economisch te repareren was. Aanvankelijk werd getwijfeld of het over de ‘Spirit of Georgia’ ging. Uiteindelijk bleek het om het exemplaar te gaan dat in 2022 crashte op Whiteman AFB. Door het incident was de enige start-landingsbaan van de vliegbasis ruim een week gesloten. Ook stond de bommenwerpervloot zes maanden aan de grond.