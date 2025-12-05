Privéjets in het Midden-Oosten krijgen een upgrade

Qatar Executive, de privéjet divisie van Qatar Airways, rust tegen begin 2026 haar volledige vloot uit met ultrasnelle wifi van Starlink.

Met deze stap wil de maatschappij de klantervaring verbeteren en innovatie vooropstellen. Eerder werden ook passagiersvliegtuigen van Qatar Airways voorzien van Starlink.

Volledig online

Momenteel draait zowel de helft van de Gulfstream G650ER’s als de complete Bombardier Global 5000-vloot op Starlink. De resterende vliegtuigen volgen de komende maanden. ‘Wij willen consequent boven de verwachtingen van onze klanten presteren’, zegt CEO Badr Mohammed Al-Meer. ‘Met Starlink in al onze vliegtuigen zetten we een nieuwe standaard in de private aviation. Het moet echt voelen als een thuis in de lucht.’ Qatar Executive wil niet alleen comfort bieden, maar ook een productieve en verbonden reiservaring voor zakenreizigers en luxepassagiers.

De vloot van Qatar Executive

De vloot bestaat uit:

Acht Gulfstream G700’s

Vijftien G650ER’s

Twee Bombardier Global 5000’s

Eén Airbus A319CJ.

De vliegtuigen worden flexibel wereldwijd ingezet via een ‘floating fleet’-concept. Tegelijkertijd verzorgt het interne team management, onderhoud en de hele planning van vluchten. Door de combinatie van vloot, service en nu volledige internetconnectiviteit, wil Qatar Executive een voorbeeld zijn.

Startlink op passagiersvluchten

Eerder lanceerde Qatar Airways ook al Starlink op haar passagiersvloot. Daarmee werd razendsnel internet geïntroduceerd, waardoor werken, videobellen, streamen en online-entertainment vrijwel net zo soepel verliep als op de grond. De technologie werd eerst op de Boeing 777 en vervolgens ook op de A350-vloot geïnstalleerd. De positieve reacties van reizigers vormden een belangrijke basis voor Qatar Executive, dat nu dezelfde technologie naar haar privéjets brengt.