Spectaculaire landing A330 op Antarctica

Hi Fly Malta, een Europese chartermaatschappij, landde maandag als eerste airline met een Airbus A330 op Antarctica. Vorige maand schreef het bedrijf ook al geschiedenis op het continent.

De Airbus A330-300, registratie 9H-HFI, zette op 1 december om 23:59 lokale tijd de wielen op de ijsbaan van Wolf’s Fang Runway. Het toestel vloog vanuit Kaapstad naar Antarctica. De vlucht werd uitgevoerd door Carlos Mirpuri, vicevoorzitter van Hi Fly. Ook CEO Antonios Efthymiou was aan boord om het moment mee te maken. Tot nu toe waren het vooral viermotorige vliegtuigen die de reis naar het continent maakten.

Dankzij nieuw grondmaterieel is het nu eenvoudiger om tweemotorige toestellen op Wolf’s Fang af te handelen. Hi Fly had overigens in 2021 al een primeur, toen landde de maatschappij als eerste met een Airbus A340 op Antarctica. Mirpuri was eveneens de gezagvoerder op die vlucht. Hij benadrukt dat een landing op Antarctica nooit routine wordt en dat elke missie ‘zorgvuldige planning en uiterste precisie’ vereist.

A340-600

In november vierde Hi Fly nog een bijzondere mijlpaal. De maatschappij landde toen voor het eerst met een A340-600, de langste variant van het type, op Wolf’s Fang. Bijzonder is dat alle toestellen die naar Antarctica vliegen zich in Kaapstad volledig moeten voorbereiden op de terugvlucht. Er kan op Wolf’s Fang namelijk niet worden bijgetankt. Daarom nam de bemanning 81 ton kerosine mee, genoeg voor de heen- én terugreis. Na een omdraaitijd van een uur en drie kwartier vloog het toestel in vijf uur terug naar Kaapstad.