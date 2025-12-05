Vliegtuig Zelensky achtervolgd door militaire drones

Vier militaire drones hebben een no-flyzone geschonden om bij het regeringsvliegtuig van de Oekraïense president Zelensky te komen.

De drones cirkelden later boven een Iers marineschip dat in het geheim was ingezet voor het staatsbezoek. Autoriteiten onderzoeken nu waar de drones vandaan kwamen en wie ze bestuurde.

Gevaarlijk incident

Het vliegtuig van Zelensky landde iets vroeger dan gepland, waardoor het net aan de gevaarlijke route van de drones ontsnapte. Bronnen melden dat de UAV’s tot twee uur in de lucht bleven en hun koers mogelijk hadden afgestemd op het exacte moment waarop het vliegtuig had moeten passeren. Wie de drones bestuurde en vanuit welke locatie ze opereerden, is nog onduidelijk. Ierse autoriteiten benadrukken dat het incident technisch een hybride aanval kan zijn geweest.

Tweede doelwit

Toen de drones hun primaire doel, het vliegtuig van Zelenskyy, misliepen, richtten ze zich op het marineschip LÉ William Butler Yeats. Het schip beschikte niet over middelen om de drones uit te schakelen. Machinegeweren waren het enige beschikbare verdedigingsmiddel. Ook een luchtpatrouille van de Ierse luchtmacht greep niet in, waardoor de bemanning afhankelijk was van visuele waarnemingen.

Internationale context

Het incident in Dublin sluit aan bij een reeks recente incidenten in Europa, waaronder de sluiting van luchthavens in Brussel en Denemarken. Europese veiligheidsdiensten waarschuwen dat deze aanvallen vaak onderdeel zijn van hybride strategieën, waarbij militaire en niet-militaire middelen, zoals UAV’s, cyberaanvallen en desinformatie, worden ingezet om tegenstanders te destabiliseren zonder een formele oorlogsverklaring. Westerse functionarissen hebben in eerdere gevallen Moskou verantwoordelijk gehouden voor soortgelijke acties, hoewel Rusland dit ontkent.

Veiligheid van het staatsbezoek gewaarborgd

Ondanks de dreiging verliep Zelensky’s bezoek aan Ierland zonder incidenten. Voor vertrek uit Dublin Airport werd een speciale startprocedure uitgevoerd om mogelijke risico’s van drone-aanvallen te minimaliseren. De Ierse Defensiemacht benadrukte dat hun ondersteuning aan de veiligheidsoperatie succesvol leidde tot een veilig en geslaagd staatsbezoek, terwijl de politie de leiding had over het operationele toezicht. ‘De ondersteuning van de Defensiemacht aan de beveiligingsoperatie, geleid door An Garda Síochána, werd op diverse manieren succesvol ingezet, wat uiteindelijk leidde tot een veilig en geslaagd bezoek van president Zelensky aan Ierland’, zei een woordvoerder.