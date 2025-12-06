Dit gebeurt er met de KLM 737

KLM is begonnen met het uitfaseren van haar Boeing 737-vloot. Het eerste toestel kwam begin november aan op Twente Airport. Daar krijgt het vliegtuig een nieuwe bestemming.

Het is nu nog een vertrouwd beeld: een blauwe Boeing 737 op Schiphol. KLM heeft nog altijd drie varianten in haar vloot. Zes 737-700, dertig van de 800-variant en van de grootste, de 900, vliegen er vijf rond. Maar dat beeld gaat de komende jaren veranderen. In 2030 wil KLM haar short distance-vliegtuigen hebben vervangen voor de A320neo en A321neo. Daarom is de grootste maatschappij van Nederland begonnen aan het uitfaseren van de 737-vloot. De eerste daarvan, de PH-BXK, landde op 4 november na een vlucht van 26 minuten op Twente Airport. Na het uitzetten wordt de Boeing naar het platform van AELS geduwd © Patrick Volmer

Voor de 737-800 zelf betekent Twente Airport de eindbestemming. Maar niet voor de onderdelen van het vliegtuig. Wanneer het toestel is aangekomen, gaat Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) ermee aan de slag. Als eerste worden de motoren en de APU eruit gehaald. Daarna volgen de rest van de onderdelen. Dat zijn er zo’n 800 tot duizend. Deze worden opnieuw gecertificeerd en teruggestuurd naar KLM. Uiteindelijk wordt zo goed als het hele vliegtuig gerecycled.

Circulaire luchtvaart

AELS houdt zich met de ontmanteling bezig, om ervoor te zorgen dat de luchtvaart uiteindelijk zoveel mogelijk circulair wordt. De onderdelen die van het vliegtuig worden gehaald gaan terug naar de maatschappij, die deze vervolgens kan hergebruiken voor haar andere toestellen. AELS blijft de komende tijd de vaste partner van KLM. In januari 2026 verwachten ze de tweede blauwe 737-800 op Twente Airport.