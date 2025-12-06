Passagiers moeten A320 direct weer uit

Passagiers op een vlucht van LATAM Airlines beleefden donderdag spannende momenten. Een transportband vatte vlam. Daardoor moest de Airbus A320 geëvacueerd worden.

Het incident gebeurde op de luchthaven van São Paulo. Een Airbus A320 van LATAM Airlines Brasil stond gepland om te vertrekken als binnenlandse vlucht naar Porto Alegre, in het zuiden van Brazilië. Maar al op de grond ging het mis, toen er brand uitbrak in een transportband. Met deze transportband wordt er bagage in en uit het vrachtruim van een vliegtuig geladen. Op het moment dat de band vlam vatte bevonden zich 169 passagiers aan boord van de Airbus, die allemaal snel geëvacueerd moesten worden.

Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe het vliegtuig omgeven is door vuur en dikke, zwarte rookwolken. De inzittenden van de A320 wisten het toestel tijdig te verlaten via de brug die nog aangesloten was, en via de noodglijbanen. Bij het incident raakte niemand gewond. Later op de avond zijn 159 passagiers alsnog overgevlogen naar Porto Alegre, op een vervangende vlucht. De overige passagiers zijn overgeboekt naar andere vluchten.

Brandende batterij

Onlangs ging het ook al mis op een SAS-vlucht. Tijdens het boarden vatte een batterij in een koffer vlam. Dat gebeurde toen ongeveer vijftig passagiers al aan boord van de Airbus A320 waren. Toen de rook uit de koffer werd opgemerkt, evacueerde de bemanning haar passagiers direct. De brand werd met blussers gedoofd. Toen de koffer vervolgens van boord werd gehaald, vatte het buiten de cabine weer vlam. Ook dit was echter weer snel onder controle. Bij het incident moesten acht passagiers voor controle naar het ziekenhuis, omdat zij giftige gassen hadden ingeademd.