737 wijkt uit naar Schiphol

Een Boeing 737 van Norwegian Air Shuttle is vrijdagmiddag uitgeweken naar Schiphol nadat de bemanning een noodsituatie afkondigde. Het toestel was onderweg van Oslo naar Alicante.

Uitwijken naar Schiphol

Vlucht DY1792 was om 15.28 uur vertrokken van de Noorse luchthaven. Toen de 737-800, registratie LN-ENO, zich op een hoogte van 38.000 voet boven de Noordzee bevond werd een ongewone geur opgemerkt. Daarop besloot de crew zo snel mogelijk te dalen en te landen op Schiphol.

Veilig geland

De Boeing van de Noorse budgetvlieger landde rond 17.00 uur veilig op de Buitenveldertbaan, gevolgd door de hulpdiensten. Later die avond werden de passagiers met een ander vliegtuig naar hun eindbestemming gebracht. ‘We hebben een noodlanding gemaakt in Amsterdam omdat de piloten en het cabinepersoneel een onbekende geur aan boord waarnamen. Veiligheid staat voorop en dergelijke gevallen moeten altijd worden onderzocht,’ aldus persvoorlichter Silje Glorvigen.

Nog weinig bekend

De oorzaak van de geur is nog onbekend en het betreffende toestel staat nog altijd aan de grond in Amsterdam. Norwegian heeft aangekondigd een onderzoek te starten naar het voorval.

Komt vaker voor

Het komt vaker voor dat vluchten uitwijken of terugkeren vanwege een ongewone geur aan boord. Eind november keerde een Embraer ERJ-190 van German Airways die voor KLM Cityhopper onderweg was van Amsterdam naar Stuttgart kort na takeoff terug vanwege een geur die opgemerkt werd door de crew. Eerder die maand moest een Airbus A350 van Air France ook omdraaien vanwege een vreemde geur aan boord.