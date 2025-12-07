De vloot van Qantas is eindelijk weer compleet, nadat tien Airbus A380’s jarenlang ontbraken. De toestellen stonden door de corona-pandemie bijna zes jaar aan de grond.

Qantas ontving haar tiende en laatste Airbus A380-800 op twee december, nadat het toestel bijna 2000 dagen ‘van huis’ is geweest. Daarmee is de vloot van Superjumbo’s weer compleet. De oudste maatschappij van Australië moest ze jarenlang missen, doordat ze in de coronatijd niet nodig waren. De meeste A380’s werden opgeslagen in Victorville, in de woestijn van Californië. Door het droge en warme klimaat daar blijven vliegtuigen het best beschermd tegen corrosie.

De comeback van de A380 is nog een behoorlijke klus. Voordat de viermotorige vliegtuigen terug naar Qantas mochten, moesten ze uitgebreide checks ondergaan. Dat gebeurde in Abu Dhabi. Ingenieurs van over de hele wereld staken zo’n 100.000 uur aan werk in het vliegtuig om het weer luchtwaardig te krijgen. Naast alle checks en de vervanging van een aantal onderdelen, werd ook de cabine grondig onder handen genomen. Elke A380 vliegt nu met een volledig vernieuwde en heringerichte cabine, meldt Qantas-CEO Cam Wallace in een statement.

Tijdens de kerstperiode wordt de A380 nog als reservevliegtuig achter de hand gehouden, maar vanaf januari gaat het weer volop de operatie in. Dan wordt de machine dagelijks ingezet op de route tussen Sydney en Dallas. Verder zet Qantas haar A380’s in naar Singapore, Johannesburg, Londen Heathrow en Los Angeles.

Cadeautje

De eerste A380 van Qantas kwam als vervroegd kerstcadeautje terug naar Australië. De eerste toestellen zouden vanaf april 2022 terugkeren, maar dat moment werd naar voren gehaald. De VH-OQB voegde zich in november 2021 bij de vloot van Qantas.