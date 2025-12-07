Schiphol schudt grondafhandeling op

Amsterdam Schiphol Airport is op 4 december begonnen met een aanbesteding om drie grondafhandelingsbedrijven te selecteren. De drie bedrijven zullen de bagageverwerking en taken aan boord van vliegtuigen zoals laden, lossen en bedienen van grondafhandelingsapparatuur, beheren. Schiphol is momenteel afhankelijk van zes bedrijven voor deze diensten.

De luchthaven stelt dat de aanbesteding een verschuiving zal betekenen van een concurrerende open markt naar een meer gecontroleerde markt, wat zorgt voor betere service en arbeidsvoorwaarden. Het volgt op de invoering van een nieuwe cao in 2023 en een besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op initiatief van Schiphol, om het aantal afhandelaren op de luchthaven in te perken.

Efficiëntie staat voorop

Door het aantal bedrijven te verminderen, wil Schiphol de operatie op het platform efficiënter maken. Afhandelaren moeten grondapparatuur delen, waardoor ruimte vrijkomt en een duurzamere operatie wordt bevorderd. De nieuwe criteria richten zich ook op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van medewerkers en van de servicekwaliteit.

Behoud van expertise

Schiphol benadrukt het belang van het behoud van de expertise van het huidige personeel. Een convenant, ondertekend door Aviapartner, dnata, Menzies, Swissport, Viggo, vakbond FNV en Schiphol, bevat extra cao-maatregelen voor tijdens de overgang. Hierdoor behouden medewerkers hun baan en arbeidsvoorwaarden tijdens de overgang. KLM, dat de afhandeling zelf verzorgt, houdt zich aan de interne afspraken.

De aanbesteding loopt tot het derde kwartaal van 2026. Er volgt een overgangsfase, waarna de nieuwe samenwerking begin 2027 van start gaat. De contracten bestrijken een periode van zeven jaar.