Wat is er aan de hand bij airline Pieter Elbers?

IndiGo kampt met grote problemen. Afgelopen week werden er maar liefst duizend vluchten geannuleerd, en zelfs de positie van succesvol CEO Pieter Elbers staat nu ter discussie. Wat is er aan de hand bij de grootste luchtvaartmaatschappij van India?

Het is al dagen chaos bij IndiGo. De maatschappij schrapt honderden vluchten. Op vrijdag werden vanaf New Delhi zelfs alle vluchten geannuleerd, en dat terwijl IndiGo goed is voor zo’n twee-derde van alle Indiase binnenlandse vluchten. Het heeft alles te maken met nieuwe limieten die door de Indiase autoriteiten zijn opgelegd, maar waar de airline van voormalig KLM-CEO Pieter Elbers zich (nog) niet aan houdt.

Nieuwe regels

Die nieuwe regels bestaan sinds begin 2024, maar maatschappijen moesten ze op uiterlijk 1 november 2025 geïmplementeerd hebben. Door een planningsfout van IndiGo is deze deadline niet gehaald. De limieten houden onder andere in dat piloten wekelijks 48 uur rust moeten hebben, in plaats van 36. Dat moet verlichting geven aan de hoge mate van vermoeidheid onder de vliegers. Daarnaast is de werktijd op nachtvluchten ingekort. De werktijd op vluchten die overlap hebben op de nacht – dus van middernacht tot de vroege ochtend – bedraagt maximaal tien uur. Ten derde mogen piloten nu maximaal twee nachtlandingen per week maken, in plaats van zes. En vooral deze regel zorgt voor de honderden geschrapte vluchten in de afgelopen dagen. IndiGo krijgt het planning-technisch niet rond.

Het Directorate General of Civil Aviation (DGCA), de Indiase luchtvaartautoriteit die bekendstaat als een van de strengste ter wereld, grijpt nu in. De instantie heeft IndiGo een eenmalige tijdelijke vrijstelling gegeven om de boel op orde te krijgen. Dat betekent dat de airline nu tot 10 februari de tijd heeft om de planning te herzien en haar crew zo in te roosteren dat er wel wordt voldaan aan de nieuw opgelegde regels.

Excuses van Pieter Elbers

IndiGo biedt nu op social media excuses aan alle gedupeerde passagiers. De onderneming erkent dat er fouten zijn gemaakt en laat weten dat ze er alles aan doet om de situatie zo snel mogelijk weer normaal te krijgen. Er zijn voor de gedupeerde passagiers hotels en transport geregeld, en zij krijgen zo snel mogelijk hun geld terug. Daarnaast heeft IndiGo een video geplaatst waarin Pieter Elbers namens het hele bedrijf zijn excuses aanbiedt voor de ontstane chaos.

Maar inmiddels stelt de Indiase overheid zelfs de positie van Elbers ter discussie. Naar aanleiding van de operationele chaos die is ontstaan, werd zaterdag een zogeheten ‘showcause notice’ verstuurd aan Elbers en IndiGo, meldt NDTV. Daarin stelt de staat dat de maatschappij er onder zijn leiding niet in is geslaagd om op tijd de nodige regelingen te treffen. Elbers krijgt 24 uur de tijd om uit te leggen waarom de autoriteiten géén stappen tegen hem zouden hoeven te ondernemen.

De groei van IndiGo

De nu ontstane chaos lijkt de eerste grote tegenslag voor Elbers, sinds hij aan het roer van de airline staat. De Nederlander geeft inmiddels iets meer dan drie jaar leiding aan het bedrijf, dat onder de topman gigantisch aan het groeien is. Zo bestelde de maatschappij niet lang nadat Elbers er begon een recordaantal van maar liefst 500 Airbus A320’s. Onlangs bestelde de airline bovendien nog dertig extra A350-900’s, waarmee de totale bestelling op zestig stuks kwam. Daarnaast richt ze haar visie op de lange afstandsvluchten. Elbers wil dat IndiGo in 2030 een wereldwijd opererende maatschappij is.