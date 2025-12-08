737 na noodlanding opgelapt op Schiphol

Een Boeing 737 van Norwegian Air Shuttle maakte vrijdagmiddag een noodlanding op Schiphol vanwege een vreemde geur in de cockpit. Het toestel was onderweg van Oslo naar Alicante.

Noodlanding op Schiphol

Vlucht DY1792 was rond 15.30 uur vertrokken van de Noorse luchthaven. Toen de 737-800, registratie LN-ENO, zich op een hoogte van 38.000 voet boven de Noordzee bevond werd een ongewone geur opgemerkt. Daarop besloot de crew zo snel mogelijk te dalen en te landen op Schiphol. Slechts 23 minuten later landde de Boeing van de Noorse budgetvlieger veilig op de Buitenveldertbaan, gevolgd door de hulpdiensten. © FlightRadar24

Later die avond werden de passagiers met een ander vliegtuig naar hun eindbestemming gebracht. ‘We hebben een noodlanding gemaakt in Amsterdam omdat de piloten en het cabinepersoneel een onbekende geur aan boord waarnamen. Veiligheid staat voorop en dergelijke gevallen moeten altijd worden onderzocht,’ aldus een woordvoerder.

Inmiddels weer op pad

De oorzaak van de geur bleek na de landing een lekkage van hydraulische vloeistof te zijn. De 737 stond ruim anderhalve dag aan de grond op Schiphol, maar is inmiddels opgelapt. Maandag rond het middaguur vloog het toestel terug naar Oslo, waar deze rond 12:50 uur veilig landde.

Komt vaker voor

Het komt vaker voor dat vluchten uitwijken of terugkeren vanwege een ongewone geur aan boord. Eind november keerde een Embraer ERJ-190 van German Airways die voor KLM Cityhopper onderweg was van Amsterdam naar Stuttgart kort na takeoff terug vanwege een geur die opgemerkt werd door de crew. Eerder die maand moest een Airbus A350 van Air France ook omdraaien vanwege een vreemde geur aan boord.