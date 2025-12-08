Dure F-35’s ingezet tegen drone

Zondagmorgen zijn twee Nederlandse F-35’s opgestegen vanaf Vliegbasis Volkel nadat een Quick Reaction Alert (QRA) werd geactiveerd, meldt de Koninklijke Luchtmacht.

Het alarm werd afgegeven toen een onbekend object het luchtruim van de Benelux binnenkwam zonder de juiste identificatie. Dit bleek een drone te zijn, meldde de luchtmacht later op de dag. De drone heeft het luchtruim weer verlaten en vormde geen directe dreiging, het vliegverkeer heeft bovendien geen hinder ondervonden van de drone. De F-35’s keerden na de inzet weer terug op Vliegbasis Volkel.

Quick Reaction Alert

Nederland heeft vorige week de verantwoordelijkheid voor de QRA in de Benelux hervat en wisselt de taak af met België. Bij een QRA kunnen binnen enkele minuten F-35’s de lucht in gaan. Ze vliegen rechtstreeks naar het te onderscheppen vliegtuig. Als de straaljagers het toestel naderen, blijven ze dicht bij het toestel hangen om te zien welke intenties het heeft. In dit geval werd later duidelijk dat het betreffende object geen dreiging vormde, en het het luchtruim had verlaten.

Daarmee blijft de inzet van F-35’s wel een behoorlijk duur middel. De toestellen kosten elk tienduizenden euro’s per vlieguur, terwijl een drone doorgaans maar een fractie van dat bedrag kost.

Meer drone-waarnemingen

De waarschuwing komt te midden van een toename van dronewaarnemingen rond Vliegbasis Volkel. Op 22 november probeerde grondpersoneel drones boven de basis neer te halen voordat ze vertrokken. Soortgelijke drone-incidenten werden ook gemeld op Eindhoven Airport, waar het vliegverkeer enkele uren stillag.