Historische deal voor Europese luchtvaart

De Turkse Pegasus Airlines heeft een akkoord gesloten om Czech Airlines en dochtermaatschappij Smartwings over te nemen voor een totaalbedrag van 154 miljoen euro.

Zodra alle noodzakelijke goedkeuringen binnen zijn, wordt de overname naar verwachting in 2026 afgerond. De deal omvat daarbij ook de bestaande schulden van beide maatschappijen. ©Anna Zvereva/Wikimedia

Flinke uitbreiding

De overname van beide maatschappijen is een enorme stap voor Pegasus. De Tsjechische luchtvaartgroep beschikt over tachtig bestemmingen in twintig landen en heeft sterke banden met toeristische operators. In 2024 draaide het bedrijf een omzet van ongeveer één miljard euro. Pegasus Airlines neemt daarmee 47 toestellen over van Czech Airlines en Smartwings.

Strategische versterking richting Europa

Pegasus benadrukt dat deze overname draait om schaalvergroting en een sterker Europees fundament. In een verklaring zei de maatschappij dat ‘de strategische investering bedoeld is om de aanwezigheid in Europa te versterken en de wereldwijde expansie te ondersteunen.’ CEO Güliz Öztürk deelt de ambitie achter deze stap. In haar toelichting vertelde zij:

‘Als Pegasus Airlines zijn we in 2005 begonnen met één gedurfd doel: vliegreizen voor iedereen toegankelijk maken. Vandaag zijn we met 127 toestellen uitgegroeid tot een van de meest efficiënte en winstgevende luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Nu openen we een nieuwe pagina in onze reis door onze krachten te bundelen met Czech Airlines en Smartwings. We willen een sterkere, grotere en meer verbonden organisatie bouwen die onze passagiers nóg meer keuze en betaalbaarheid biedt.’ ©Pegasus Airlines

Pegasus betaalt in totaal 154 miljoen euro. Dat had direct een positief effect op de beurs. Het aandeel van Pegasus steeg diezelfde dag met drie procent in Istanbul.

Uitbreiding van de vloot

Pegasus Airlines beschikt over een vloot van 127 toestellen. Het merendeel van de vloot bestaat uit de A320neo- en A321neo-serie en een aantal 737-800’s. Smartwings en Czech Airlines zijn zelf ook grote operators van de A320-familie en de Boeing 737. Dat lijkt een perfecte aanvulling op de bestaande vloot van Pegasus. Deze overeenkomsten maken het mogelijk om piloten met bestaande typeratings efficiënt in te zetten op de overgenomen toestellen.