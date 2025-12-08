Onbekend object alarmeert F-35’s

Zondagmorgen zijn twee Nederlandse F-35’s opgestegen vanaf Vliegbasis Volkel nadat een Quick Reaction Alert (QRA) werd geactiveerd. Dat meldt de Koninklijke Luchtmacht.

Onbekend object

Het alarm werd afgegeven toen een onbekend vliegtuig of object het luchtruim van de Benelux binnenkwam zonder de juiste identificatie. ‘Wij weten niet wat het is geweest,’ zegt een woordvoerder van Defensie tegen RTL Nieuws. ‘Dit kan bijvoorbeeld een drone zijn, of een onbekend passagiersvliegtuig, of een vliegtuig zonder radio.’

Omwonenden werden gewaarschuwd dat de F-35’s tijdens de botsing de geluidsbarrière mogelijk hadden doorbroken, wat supersonische knallen zou kunnen veroorzaken.

Quick Reaction Alert

Nederland heeft vorige week de verantwoordelijkheid voor de QRA in de Benelux hervat en wisselt de taak af met België. Bij een QRA kunnen binnen enkele minuten F-35’s de lucht in gaan. Ze vliegen rechtstreeks naar het te onderscheppen vliegtuig. Als de straaljagers het toestel naderen, blijven ze dicht bij het toestel hangen om te zien welke intenties het heeft. In dit geval werd later duidelijk dat het betreffende object geen dreiging vormde, en het het luchtruim had verlaten.

Meer dronewaarnemingen

De waarschuwing komt te midden van een toename van dronewaarnemingen rond Vliegbasis Volkel. Op 22 november probeerde grondpersoneel drones boven de basis neer te halen voordat ze vertrokken. Soortgelijke drone-incidenten werden ook gemeld op Eindhoven Airport, waar het vliegverkeer enkele uren stillag.