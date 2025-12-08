Piloot misleid, vliegtuig stort neer

Een aanpassing aan een sportvliegtuig leidde eerder tot een ernstig incident. De piloot vertrouwde op een verkoper die hem een 3D-geprint onderdeel verkocht als volledig luchtwaardig.

Dat blijkt nu uit het rapport van de Britse luchtvaartautoriteiten. De eigenaar had een essentieel onderdeel van het brandstof- en luchtinlaatsysteem vervangen door een plastic exemplaar. Dat onderdeel was niet bestemd tegen de hitte en zorgde uiteindelijk voor motorproblemen. ©Air Accidents Investigation Branch

Bizarre oorzaak van het incident

Een Cozy Mk IV, registratie G-BYLZ, is eerder dit jaar in het Verenigd Koninkrijk gecrasht. Inmiddels is duidelijk wat de oorzaak was. De eigenaar bleek te zijn misleid op een luchtvaartshow, waar hem werd verzekerd dat een 3D-geprint onderdeel volledig luchtwaardig was. Die belofte bleek niet alleen onjuist, maar ronduit gevaarlijk. Het bleek nooit onafhankelijk beoordeeld te zijn op luchtwaardigheid. Een cruciale controle die normaliter voorkomt dat dit soort fouten plaatsvinden. Uiteindelijk was het onderdeel niet bestemd tegen de hoge temperaturen in de motorruimte.

Enkele minuten voor de crash

Tijdens de nadering, op zo’n 500 voet hoogte, begon de plastic luchtinlaatbocht te vervormen. Hierdoor werd de luchttoevoer naar de Lycoming O-360-motor ernstig beperkt en viel het vermogen abrupt weg. De 69-jarige piloot beschikte over ruim 2.400 vlieguren, maar met slechts enkele meters hoogte en obstakels voor zich waren zijn opties beperkt. Hij wist nog over een weg en een rij struiken te komen, maar kwam vóór de baan neer en botste tegen de ILS-localizerinstallatie. De Cozy kwam zwaar beschadigd tot stilstand, maar gelukkig overleefde de piloot het incident met slechts lichte verwondingen. pic.twitter.com/N4RlPfmRZN— Glos Airport Ltd (@GlosAirport) March 18, 2025

Waarschuwing voor de hele sector

Na het incident kondigde de Light Aircraft Association twee veiligheidsmaatregelen aan. Alle inspecteurs krijgen een officiële LAA-Alert over het gebruik van 3D-geprinte onderdelen. Verder wordt er een waarschuwing toegevoegd aan de Engine Type Acceptance Data Sheets, zodat deze telkens wordt meegenomen bij de jaarlijkse herkeuring van vliegtuigen.