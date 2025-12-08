Rusland wil Cessna-alternatief ontwikkelen

Sinds de Westerse sancties in Rusland heeft de luchtvaart in het land het zwaar te verduren. Zonder toegang tot Westerse vliegtuigonderdelen zijn luchtvaartmaatschappijen genoodzaakt om onderdelen na te maken, te smokkelen of uit oude vliegtuigen te halen. Tegelijkertijd voert Rusland de eigen productie van vliegtuigen op, zoals van de de Irkoet MC-21 en de Yakovlev Superjet 100. Maar ook de kleine luchtvaart wordt geraakt. Daarom wil het land een Cessna-alternatief ontwikkelen.

‘Cessna-modellen zijn wijdverspreid in Rusland. Ze hebben de binnenlandse technologie verdrongen en zijn standaarduitrusting geworden, niet alleen bij kleine vliegclubs, maar ook bij openbare vliegscholen,’ vertelde Sergei Bondar, hoofd van het Gagarin Aviation Training Center, aan Telegram-zender Aviatorschina.

Ambitieus plan

In de Russische Doema wordt momenteel een ambitieus luchtvaartproject besproken: de ontwikkeling van drie tot vijf nieuwe vliegtuigen met zuigermotoren, vijf tot negen zitplaatsen en een bereik tot 600 kilometer. Deze vliegtuigen zullen gebaseerd zijn op de Cessna 208 of 172. Hiervoor neemt vliegtuigbouwer UAC het voortouw.

Experts waarschuwen

Volgens luchtvaartexperts zijn er in Rusland nog steeds ontwerpbureaus die de vliegtuigen kunnen ontwikkelen. Tot nu toe werkten deze bedrijven voornamelijk voor de export. Ondanks de capaciteit uiten deskundigen hun bezorgdheid over de toekomst van de binnenlandse vliegtuigbouw. Experts waarschuwen voor aanzienlijke obstakels, waaronder hoge kosten en een gebrek aan gestandaardiseerde certificeringsprocedures. Zonder die procedures zou het project flink vertraging kunnen oplopen.

De initiatiefnemers eisen daarom actie van de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya. Zij willen dat de autoriteit de deadlines verkort en alternatieve certificeringscentra opricht om te voorkomen dat het project mislukt.



