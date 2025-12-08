Wat ging er mis bij Qatar Airways?

Qatar Airways krijgt plotseling een nieuwe CEO met onmiddellijke ingang. Wat ging er mis bij de luchtvaartmaatschappij?

Het is opvallend dat Al-Meer direct plaatsmaakt, zonder overgangsperiode of openbare verklaring van de vertrekkende CEO.

Een verrassende wissel in management

Hamad Ali Al-Khater volgt Badr Mohammed Al-Meer op, met onmiddellijke ingang. De nieuwe CEO komt over van Hamad International Airport, waar hij als COO verantwoordelijk was. Interessant genoeg volgde Al-Meer eerder hetzelfde pad. Ook hij kwam van Hamad Airport voordat hij CEO werd van Qatar Airways. De carrières van beide leiders zijn nauw verbonden met de luchtvaart en strategische operaties in Qatar. Al-Khater bekleedde eerder hoge functies bij QatarEnergy, waar hij betrokken was bij grote strategische en operationele projecten, evenals business development.

Leiding van korte duur

Al-Meer was slechts twee jaar CEO van Qatar Airways, na een lange periode van bijna drie decennia onder zijn voorganger. Ondanks zijn korte termijn wordt hij geprezen om de positieve veranderingen in de bedrijfscultuur en zijn respectvolle omgang met medewerkers. Volgens de voorzitter van de raad van bestuur, blijft de strategie van Qatar Airways gericht op wereldklasse service, betrouwbaarheid en innovatie. ‘We verwelkomen Hamad Ali Al-Khater en kijken uit naar het voortbouwen op de sterke fundamenten en het uitgebreide wereldwijde netwerk van Qatar Airways’, aldus Al-Kaabi.