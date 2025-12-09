Airbus en Boeing verdelen cruciale leverancier

’s Werelds grootste vliegtuigfabrikanten Airbus en Boeing kopen samen Spirit AeroSystems op. De miljardendeal is onderdeel van een pakket om vertragingen in de aanvoerlijnen te verkorten.

De deal, voor het eerst aangekondigd in juli vorig jaar, heeft een totale waarde van $8,3 miljard (€7,1 miljard). Boeing maakte maandag als eerste bekend een overname ter waarde van $4,7 miljard (ruim vier miljard euro) van Spirit AeroSystems te hebben afgerond. Niet veel later volgde Airbus met het bericht een deel van ’s werelds grootste onderdelenleverancier te hebben overgenomen.

Airbus kondigde tevens aan leveranciers in de aanvoerlijnen van Spirit AeroSystems te hebben verworven. De producent van vliegtuigonderdelen in Subang, Maleisië, wordt onderdeel van Composites Technology Research Malaysia. Een ander dochterbedrijf, Fiber Materials, dat bijzondere onderdelen maakt voor defensie- en ruimtezaken, werd eerder al verkocht aan Tex-Tech Industries.

Terug in eigen huis

Boeing neemt de locaties over in Belfast, Noord-Ierland, (waar onderdelen voor Businessjets worden geproduceerd), en Prestwick, Schotland (waar het innovatiecentrum van Spirit is gevestigd). Ook lijft het bedrijf de Amerikaanse locaties in Dallas, Texas (pylons, vleugels en romponderdelen) en Tulsa, Oklahoma (737 MAX- en 787-romp- en vleugelonderdelen) in.

Ook het hoofdkantoor van Spirit AeroSystems in Wichita, Kansas, wordt onderdeel van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant. Hier bevindt zich bovendien de grootste locatie voor romponderdelen van de 737 MAX. Verder worden hier pylons, motor- en vleugel-onderdelen gefabriceerd. Deze worden per trein naar Renton gebracht, waar de eindmontage plaatsvindt.

Met de overname neemt Boeing een groot deel van de productiecapaciteit in eigen beheer. Spirit AeroSystems werd in 2005 opgericht nadat de Amerikaanse fabrikant zijn operaties in Oklahoma en Kansas aan het investeringsbedrijf Onex verkocht. Het leidde tot flinke zwaktes in de kwaliteitscontrole van de eerdergenoemde toestellen. Onder andere het Alaska Airlines-incident uit januari 2024 wordt gelinkt aan deze gebreken in de kwaliteitscontrole.

Wereldwijd

In de zoektocht naar een bredere klantenbasis breidde Spirit AeroSystems wereldwijd uit. Deze takken van het bedrijf worden overgenomen door Airbus, dat daarmee productielocaties voor zijn eigen toestellen in huis haalt. Zo worden de locaties in Belfast (A220-vleugels) en Prestwick (vleugels voor de A320neo en A350) ook deels overgenomen door Airbus.

Verder wordt de faciliteit in Casablanca, Marokko, (A220- en A321-onderdelen) omgedoopt tot Airbus Atlantic Maroc Aero. De fabrieken in Kinston, North Carolina, VS, en Saint-Nazaire, Bretagne, Frankrijk zijn beide verantwoordelijk voor rompsecties van de Airbus A350. Deze worden respectievelijk omgedoopt tot Airbus Aerosystems Kinston en Airbus Atlantic Cadréan.

Aanvoerlijnen

De aankoop wordt eveneens gezien als onderdeel van een plan om vertragingen in de aanvoerlijnen van verschillende vliegtuigmodellen in te korten. Beide vliegtuigfabrikanten hebben de afgelopen jaren te maken gehad met flinke vertragingen in de aanvoerlijnen waardoor klanten langer op hun vliegtuigen moeten wachten. Door deze weer in huis te halen, hopen de bedrijven productieaantallen te stabiliseren.