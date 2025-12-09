Bijzondere ‘zakenjet’ terug in Duitsland

De eerste PEGASUS-SIGINT voor de Luftwaffe is terug in Duitsland. Het toestel heeft een forse metamorfose ondergaan.

De PEGASUS-SIGINT is gebaseerd op de Bombardier Global 6500 businessjet. De naam staat voor Persistent German Airborne Surveillance System – Signals Intelligence. De zwaar gemodificeerde zakenjet moet de in 2010 uit dienst genomen Breguet BR1150 Atlantic opvolgen. Duitsland bestelde in totaal drie exemplaren. Het eerste toestel kreeg de afgelopen tijd in Wichita (VS) ingrijpende structurele aanpassingen, waaronder nieuwe fairings langs en onder de romp, gevolgd door diverse testvluchten. Vorige week landde de machine in Hamburg, waar nu het Kalaetron-SIGINT-systeem wordt ingebouwd.

Het toestel vliegt nog met de Amerikaanse registratie N637HN en draagt de markering experimental. De omgebouwde Global heeft al een militair kleurenschema en het embleem van Taktisches Luftwaffengeschwader 51 ‘Immelmann’ op de neus. Zodra het toestel is voltooid, krijgt het vermoedelijk de militaire registratie 14+20 en wordt het gestationeerd op Fliegerhorst Hohn of Jagel. De Bundeswehr maakt de definitieve keuze later. De aflevering staat gepland voor 2027.

P-8 Poseidon

De Bundeswehr investeert de laatste jaren fors in het versterken van haar surveillancecapaciteiten. Naast het PEGASUS-programma bestelde Duitsland in 2021 vijf Boeing P-8A Poseidons, gevolgd door nog eens drie extra toestellen eind 2023. De vliegtuigen zouden aanvankelijk dienen als tijdelijke vervanging van de zes verouderde Lockheed P-3C Orions. Dat plan eindigde in de prullenbak toen de Frans-Duitse samenwerking voor de ontwikkeling van een nieuw maritiem patrouillevliegtuig (MPA) stukliep. Airbus kondigde daarop aan samen met Thales een MPA-versie van de A321XLR te ontwikkelen.