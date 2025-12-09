Russische vliegers vinden dood door schietstoel

Bij een Russisch bommenwerperregiment zijn twee bemanningsleden om het leven gekomen na een ongeluk met hun schietstoel. Het is niet het eerste soortgelijke incident in Rusland.

Twee bemanningsleden van een Russische bommenwerper zijn niet gered maar gestorven door hun de inzet van hun schietstoel. Het noodsysteem werd per ongeluk op de grond geactiveerd. Het incident vond eergisteren plaats en is bekendgemaakt door het Telegram-kanaal Fighterbomber, dat wordt beheerd door een persoon met nauwe banden met de Russische luchtmacht. Volgens de eerste berichten werd het schietstoelsysteem van een geparkeerd toestel in een shelter onbedoeld geactiveerd terwijl het vliegtuig op de grond stond. De piloot en navigator die zich op dat moment in de cockpit bevonden, liepen vervolgens verwondingen op die hen fataal geworden zouden zijn. Een staatscommissie zou inmiddels zijn gestart met een onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De Russische autoriteiten hebben het betrokken vliegtuigtype niet bekendgemaakt. Het feit dat er slechts sprake is van een piloot en een navigator wijst echter op een tweezits jachtbommenwerper. Het gaat waarschijnlijk om de Sukhoi Su-24 of de nieuwere Su-34, die beide worden ingezet door bommenwerperregimenten en voorzien zijn van individuele schietstoelen voor elk bemanningslid. Grotere toestellen zoals de Tu-22M3 of de Tu-160 opereren doorgaans met vier bemanningsleden.

Risico

Schietstoelen zijn ontworpen om de bemanning in noodsituaties in de lucht te redden. De systemen maken gebruik van explosieve ladingen en raketten om de stoel uit de cockpit te schieten. Bij activatie op lage hoogte of grondniveau is het risico op zware of dodelijke verwondingen echter zeer groot. Dit onder meer doordat de parachute mogelijk niet volledig kan openen of beschadigd raakt.

Het incident roept herinneringen op aan een dodelijk ongeval in 2021 met een Tu-22M3-bommenwerper, waarbij een incident tijdens de voorbereidingen voor een vlucht drie bemanningsleden het leven kostte nadat de schietstoelen achter elkaar werden afgevuurd.