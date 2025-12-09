Schiphol gaat mee in Europese trend

Schiphol verwelkomde in 2024 opnieuw meer passagiers ten opzichte van het jaar ervoor. De luchthaven past daarmee keurig in het rijtje met groeiende aantallen van andere Europese luchthavens.

In 2024 groeide de luchtvaartsector in elk van de 27 landen in de Europese Unie, dat maakte Eurostat maandag 8 december bekend. Het totaal aantal mensen dat voor het vliegtuig koos van, naar, en binnen de Europese Unie, stijgt daarmee naar 1,1 miljard. Dat is een nieuw record. Het oude stamt uit 2019, voor de coronapandemie, toen ruim één miljard mensen in het vliegtuig stapten.

Ook Schiphol verwelkomde afgelopen jaar meer passagiers ten opzichte van het jaar daarvoor. De luchthaven bij Amsterdam zag in 2024 66,8 miljoen passagiers voorbijkomen, een toename van acht procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Schiphol behoudt daarmee de tweede plaats als drukste luchthaven in de EU, niet ver achter Parijs-Charles de Gaulle. Madrid’s Barajas volgt de Nederlandse luchthaven op plek drie.

In alle landen van de Europese Unie namen de passagiersaantallen toe. De hoogste stijgingen waren zichtbaar in Hongarije (+19,2%), Tsjechië (+18,9%) en Estland (+17,8%). De laagste groei vond plaats in Zweden (+1,3%), Bulgarije (+3,8%) en Frankrijk en Ierland (elk +4,6%). Nederland lag met een groei van 6,9 procent niet ver onder het Europese Unie gemiddelde van 8,3 procent.

Aanstaande krimp

Desondanks ziet de toekomst er onzeker uit voor Schiphol. De aanstaande krimp van de luchthaven naar 478.000 vliegbewegingen komend jaar kan de groei flink belemmeren. Toch is het nog niet helemaal gedaan. Airlines kiezen er steeds vaker voor hun nieuwe toestellen in te zetten naar de Nederlandse luchthaven als gevolg van het differentiatiebeleid dat Schiphol hanteert.

Een groot voordeel daarvan is dat deze vliegtuigen over het algemeen over meer capaciteit beschikken. Zo bieden de Airbus A321neo’s van KLM en Transavia respectievelijk plaats aan 41 en 43 passagiers extra ten opzichte van de oude Boeing 737-800. Ook vervangt KLM haar Airbus A330’s in eerste instantie met de A350-900, die eveneens plaats biedt aan meer passagiers.

Isolatie

Marnix Fruitema van koepelorganisatie BARIN erkent dat ook Nederland zal moeten investeren in de luchtvaart, omdat ‘groei van de luchtvaart een gegeven is. Natuurlijk zal die groei stiller, schoner en zuiniger (moeten) zijn. Elk land investeert in zijn luchtvaart. De linkse regering in het VK gaat tientallen miljarden investeren in de vier Londense velden Heathrow Gatwick Luton en Stansted.’

‘De socialistische regering in Spanje investeert dertien miljard in Spaanse vliegvelden’, vervolgt hij. ‘Iedereen realiseert zich dat dit de groei van de rest van de economie verder aanjaagt. BARIN verwacht dat het komende kabinet het belang van de luchtvaart zal inzien en erkent als motor voor de rest van onze economie. Mede om Nederland niet verder te isoleren binnen Europa.’