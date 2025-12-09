Zevende leven voor stokoude Boeing

Chrono Aviation, een Canadese chartermaatschappij, heeft haar laatste Boeing 737-200 verkocht. Daarmee verdwijnt de klassieke variant uit haar vloot.

Chrono Aviation had ooit vier 737-200’s, maar deed de meeste exemplaren de afgelopen jaren al van de hand. Volgens CEO Vincent Gagnon-Pouliot worden de toestellen steeds lastiger te onderhouden, omdat onderdelen schaars zijn geworden. Ook mogen de oude 737’s op steeds meer luchthavens niet meer landen vanwege hun hoge geluidsproductie.

Het laatste toestel van de maatschappij, registratie C-FBIM, rolde in 1987 nieuw uit de fabriek voor Delta Air Lines. Na carrières bij een Argentijnse en diverse Chileense airlines belandde de machine in Canada. De 38 jaar oude 737-200 is nu verkocht aan Glencore Canada, een wereldwijd opererend mijnbouw- en grondstoffenbedrijf, dat het toestel inzet ter vervanging van twee nog oudere 737-200’s uit 1979. Chrono Aviation vliegt zelf verder met een 24 jaar oude Boeing 737-800 en een 35 jaar oude Dash 8-100.

