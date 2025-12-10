Bizarre beelden: vliegtuig landt op een auto

In Florida voltrok zich maandagavond een bizar incident. Een vliegtuig moest een noodlanding maken op de snelweg, maar botste daarbij bovenop een auto. Wonder boven wonder raakte niemand zwaargewond.

Het incident gebeurde met een Beechcraft 55, een klein, fixed-wing vliegtuig. Het toestel kreeg te maken met motorproblemen en moest daardoor een noodlanding maken. Dat meldt de Federal Aviation Administration (FAA) aan Fox News. Door de motorproblemen kon het vliegtuig niet meer bijtijds uitwijken naar een geschikt vliegveld. Er zat maar één ding op: landen op de snelweg. Om 17:45 kwam de Beechcraft terecht op Interstate-95 in Merritt Island. Op dat moment reed er precies een auto voorbij.

De piloten landden hun vliegtuig op het dak van een Toyota Camry. Op beelden is te zien hoe na de impact de brokstukken over de snelweg vliegen. Het vliegtuig maakt een aantal rotaties voordat het tot stilstand komt. De inzittende van de auto, een 57-jarige vrouw, werd na de crash meegenomen naar het ziekenhuis. Wonderwel had ze slechts een aantal lichte verwondingen. De inzittenden van de Beechcraft, een 27-jarige piloot uit Orlando en zijn passagier, kwamen met de schrik vrij. Wat er verder met de twee heren gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens de Florida Highway Patrol hebben ze precies gedaan wat de autoriteiten hen opdroegen toen de melding van de motorproblemen kwam.

Breda

Vorig jaar ging het mis op de Nederlandse snelweg. Een Aquila A210, registratie PH-BAG, was net opgestegen vanaf Breda Airport. Maar vlak na de start kwam het terecht op de snelweg, waarna het toestel in brand vloog. De piloot, tevens de enige inzittende, kwam bij het ongeluk om het leven.