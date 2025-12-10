Defensie zet handtekening voor extra helikopters

Defensie krijgt er drie extra NH90-helikopters bij. De organisatie zette vandaag haar handtekening onder het contract. De nieuwe toestellen worden in 2030 verwacht.

De handtekening werd gezet in Aix-en-Provence, op het hoofdkantoor van NATO Helicopter Industries. NATO Helicopter Management Agency (Nahema) zette namens Defensie de krabbel. Nahema is een agentschap van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië en zij mag namens de deelnemende landen contracten afsluiten. De samenwerking tussen de vier landen leidt tot lagere doorontwikkelings- en instandhoudingskosten. Dat biedt niet alleen schaalvoordelen en verhoogde efficiëntie, maar ook een sterkere positie in de industrie.

De aanschaf van de drie extra NH90-helikopters past bij de ambitie uit de Defensienota 2024. In deze nota ging het onder andere over de groeiende vraag naar extra helikoptercapaciteit. Naast de komst van de drie bevestigde helikopters, zit er in het contract ook nog een optie voor twee extra toestellen. Wanneer de NH90’s zijn geleverd beschikt Defensie over 22 helikopters van dat type.

De NH90 is een maritieme gevechtshelikopter die wordt ingezet voor onder andere onderzeebootbestrijding en ondersteuning van amfibische optredens. Daarnaast wordt hij ook ingezet als transporthelikopter. De machines werden voor het eerst gebruikt in 2013, tijdens een antipiraterijmissie in Somalië.

Duitse helikopters

De oosterburen schaften vijf jaar geleden al een flink aantal NH90-helikopters aan. Voor het leger kochten ze een groot aantal NH90’s in de transportversie (TTH). Daarnaast bestelde Duitsland voor de marine 31 toestellen in de maritieme uitvoering (NFH), ter vervanging van de verouderde Sea Lynx Mk88A-vloot. “Met de Sea Lion en Sea Tiger zal de Duitse marine beschikken over ultramoderne helikopters met hoge prestaties en kan ze profiteren van de voordelen van een geharmoniseerde vloot”, aldus Bruno Even, CEO van Airbus Helicopters. De Sea Lion en Sea Tiger zijn afgeleiden van de NH90 NFH. De NH90NFH, de versie die Nederland gebruikt, is een maritieme gevechtshelikopter.

…De Duitse marine vliegt net als Nederland met dat type. Daarnaast beschikt de Duitse Bundeswehr ook over een variant die is bedoeld voor legertransport.

Kritiek

Toch is de NH90 niet bij iedereen geliefd. De Noren, Zweden en ook de Australiërs willen vroegtijdig van hun helikopters af. In bijna alle gevallen kampen de helikoptervloten met een te lage inzetbaarheid als gevolg van diverse problemen. De Zweedse opperbevelhebber generaal Micael Bydén wil zijn toestellen tussen 2024 en 2030 vervangen voor extra UH-60M Blackhawk-transporthelikopters. De Noren stopten in 2022 al onmiddellijk met de NH90-helikopter, omdat deze niet aan de operationele eisen voldeed. En de Australiërs laten hun toestellen veel eerder met pensioen gaan omdat er problemen waren met het onderhoud en het verkrijgen van reserveonderdelen. De vloot werd aan de grond gehouden nadat er een helikopter in zee crashte tijdens een grote oefening.