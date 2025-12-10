KLM Cityhopper gaat er anders uitzien

De configuratie van KLM Cityhopper gaat er voortaan iets anders uitzien. Alle Embraer-195’s krijgen er extra stoelen bij in de cabine.

De gehele vloot van Embraer 195-2’s wordt op dit moment onder handen genomen. Dat zijn 22 vliegtuigen in totaal. In de Economy Class komen er per toestel vier extra stoelen bij. Daarmee bestaat de Economy-configuratie niet langer uit 132, maar 136 stoelen. Zo kan KLM Cityhopper met hetzelfde aantal toestellen en vliegbewegingen toch meer passagiers vervoeren. Voor het bedrijf een belangrijke stap, nu het aantal vluchten op Schiphol definitief naar 478.000 per jaar is gedaald.

De herindeling van de Embraers moet uiterlijk in juni 2026 klaar zijn. Dat komt neer op elke vijf dagen een vliegtuig. Ook de Cityhoppers die nu nog op Twente Airport staan krijgen een volledig nieuwe cabine lay-out wanneer ze zich weer bij de vloot voegen. Deze E2’s staan tijdelijk op het vliegveld in Enschede doordat Pratt & Whitney, die de motoren voor de Embraer 195 levert, een probleem had met de beschikbaarheid ervan. Daardoor konden motoren niet op tijd vervangen worden en moesten ze worden teruggestuurd naar de fabriek.

Extra stoelen aan boord betekent wel een kleinere galley voor de cabin crew. De kleinere galley wordt slimmer en efficiënter beladen, waardoor KLM Cityhopper kan besparen op het cateringgewicht. Jaarlijks scheelt dat zo’n vijf miljoen kilo. Dat betekent dat er in totaal 160.000 liter kerosine minder nodig is. Daarmee daalt ook de CO2-uitstoot per passagier met drie procent. Doordat de boordkeuken aan ruimte inboet, zijn de medewerkers van Cityhopper in het proces betrokken. Daarmee wordt de nieuwe indeling ook voor hen werkbaar.

25e Embraer

Onlangs voegde KLM Cityhopper nog haar 25e Embraer 195-E2 toe aan de vloot. Het ‘paradepaardje,’ zoals directeur Maarten Koopmans het noemt, landde begin oktober op Schiphol. De E2’s zijn lager in brandstofverbruik, beduidend stiller en ze bieden meer comfort aan de passagier dan zijn voorgangers, de E190 en E175. De toevoeging van de nieuwste Embraer maakt deel uit van de vlootvernieuwing van KLM, waar het bedrijf zo’n zeven miljard euro in investeert.