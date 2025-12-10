KLM laat reizigers het vaakst in de kou staan

KLM heeft een jaar vol uitdagingen achter de rug, en de cijfers liegen er niet om. In 2025 werden er meer dan 5000 vluchten geannuleerd. Daarmee steekt de luchtvaartmaatschappij met kop en schouders boven de rest uit.

Geen enkele luchtvaartmaatschappij die dit jaar van of naar Nederland vloog, kampte met zoveel langdurige vertragingen en annuleringen als KLM. Dat blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van EU Claim. Daarmee staat de Nederlandse flagcarrier ver bovenaan. Airlines als easyJet, Transavia en Delta brachten het er een stuk beter vanaf. Zij annuleerden respectievelijk 372, 191 en 156 vluchten. Dat KLM fors meer vluchten cancelde, heeft te maken met een aantal factoren.

Volgens Paul Vaneker van EU Claim komt één op de zeven annuleringen door de stakingen bij KLM in september. Op 10 en 17 september van dit jaar legde het grondpersoneel tijdelijk het werk neer. Dat deed het uit onvrede over de cao-afspraken die KLM sloot met kleinere vakbonden. Daarnaast beschikt de airline over een relatief oude vloot, maar onvoldoende technici. Dat leidde tot vertraagd onderhoud aan de toestellen. En in mei en juni moest een aantal Dreamliners zelfs helemaal aan de grond blijven, vanwege vervanging van een onderdeel in de brandstofaansluiting. De technische dienst had de wijziging in het onderhoud te laat opgemerkt.

De meest extreme vertragingen bij KLM gebeurden op de routes Guayaquil – Amsterdam en Bonaire – Amsterdam. Passagiers van die eerste vlucht moesten maar liefst 51 uur en 22 minuten wachten op hun vlucht. Dat kwam door aanhoudende technische problemen met het toestel. Reizigers die van Bonaire naar de Nederlandse hoofdstad reisden kregen te maken met een vertraging van 42 uur en 40 minuten. Daar was een birdstrike de boosdoener.

Nooddeur

Eind november werd een KLM-vlucht om een wel heel bijzondere reden gecanceld. Een Boeing 777-200ER stond op het punt om te vertrekken richting Atlanta, toen een man in paniek raakte en de nooddeur opende. Hij meende dat er iemand met een vuurwapen aan boord zat. Doordat de noodglijbaan uitklapte moest het toestel terug naar de gate. Het ambulancepersoneel dat in de gate wachtte concludeerde dat de passagier aan waanbeelden leed.