Piloten lopen massaal weg bij airline

Spirit Airlines wordt geplaagd door financiële problemen. De Amerikaanse budgetvlieger vroeg al twee keer faillissementsbescherming aan. Nu wil de maatschappij haar piloten verplicht met verlof sturen, maar dat hoeft niet meer. De vliegers lopen massaal weg bij Spirit.

De financiële ellende loopt als een rode draad door 2025 heen bij Spirit Airlines. In november 2024 vroeg het bedrijf voor de eerste keer faillissement aan. Daarop volgde een herstructureringsproces, waar de maatschappij in maart 2025 uit krabbelde. Maar in augustus moest de low cost carrier uit Florida opnieuw aankloppen een zogenoemde Chapter 11. Chapter 11 betekent een faillissementsprocedure voor reorganisatie. Zoiets aanvragen betekent dat een bedrijf ondanks de problemen draaiende kan blijven en schuldeisers na verloop van tijd terugbetaalt.

Als onderdeel van die reorganisatie wilde Spirit Airlines 365 piloten met verlof sturen, en een aantal captains terugzetten naar een lagere rang. Dat meldt Reuters. Die plannen zouden tot uitvoer worden gebracht in het eerste deel van 2026. Maar dat is niet meer nodig, omdat Spirit haar piloten massaal ziet vertrekken. De vliegers dienen liever vrijwillig hun ontslag in, dan dat ze verplicht met verlof moeten. Ook het aantal rang-degradaties daalt hierdoor. Eerder zouden 170 piloten worden teruggezet naar de positie van first officer. Dat zijn er nu nog maar 25. Het vertrek heeft ook te maken met de sluiting van de Las Vegas-base. Spirit Airlines biedt wel een overplaatsing naar Fort Lauderdale of Newark aan.

Kanarie in de penarie

Dat de knalgele airline zo diep in de problemen zit, heeft met een aantal redenen te maken. Volgens Spirit neemt het aantal binnenlandse vrijetijdsboekingen in de Verenigde Staten af en zorgt de felle concurrentie van andere luchtvaartmaatschappijen ervoor dat de financiële doelen, die na het faillissement waren gesteld, moeilijk te behalen zijn. Als er geen nieuwe financiering zou komen, moest het bedrijf onder andere een aantal vliegtuigen verkopen. Ook dat is nu gebeurd. Elf Airbus A320- en A320neo’s verlaten de vloot tussen december en februari.