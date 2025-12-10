Schiphol-CEO: ‘Dan krijgt Defensie rekening van een miljard’

Het besluit over de toekomst van Lelystad Airport komt nu echt dichtbij. Nog voor het kerstreces, hoogstwaarschijnlijk vrijdag 19 december, wil het kabinet haar keuze hebben gemaakt. De Schiphol-CEO is duidelijk in wat hij wil: vakantievluchten of betalen.

De CEO van Schiphol, Pieter van Oord, schoof aan bij Sven Kockelmann in het programma Sven op 1 om te praten over de toekomst van de luchtvaart, en die van Lelystad Airport in het bijzonder. Al jarenlang is er gesteggel over of het vliegveld wel of niet open mag. Daarnaast heeft Defensie onlangs definitief Lelystad bij het kabinet gepresenteerd als voorkeurslocatie voor de stationering van de F-35. De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad gaan hiermee alleen akkoord als hun luchthaven ook open mag voor vakantievluchten. De Schiphol-CEO maakt nu duidelijk dat het afweren van vakantievluchten wel eens een heel duur grapje kan worden voor de Staat.

De Schiphol Group is eigenaar van Lelystad Airport. Pieter van Oord noemt dat als belangrijke reden voor de combinatie van militaire en civiele luchtvaart. ‘Op het moment dat we niet meer gaan vliegen met burgerluchtvaart op Lelystad, dan zal het op de een of andere manier onteigend moeten worden van de Schiphol Group. Het is niet onze opdracht om militaire luchthavens te runnen.’ Als Kockelmann vraagt wat er gebeurt als het kabinet geen vakantievluchten toestaat, antwoordt van Oord: ‘Dan gaan we het gesprek aan met het Ministerie van Defensie over wat het zou kosten om de luchthaven over te nemen. Dat kost meer dan een miljard. De Nederlandse overheid moet er rekening mee houden dat dit een heel kostbare oplossing is.’

Uitgestelde beslissing

Eerder dit jaar werd er ook al verwacht dat na jaren de knoop zou worden doorgehakt. De toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Barry Madlener, moest de politiek overtuigen om Lelystad Airport open te krijgen voor 10.000 vliegbewegingen per jaar. In mei vond hij daarvoor nog geen politiek draagvlak. Of de huidige minister, Robert Tieman, die gaat vinden is ook nog maar de vraag. GroenLinks-PvdA kamerlid Suzanne Kröger noemde het gisteren in het wekelijkse vragenuurtje absurd om midden in een klimaatcrisis een nieuw vliegveld te openen.