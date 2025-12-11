Amerikaanse bommenwerpers ingezet wegens China

Kort nadat militaire Chinese en Russische vliegtuigen een gezamenlijke vlucht uitvoerden in de Japanse regio, reageerde Amerika met twee bommenwerpers. Ze vlogen samen met Japanse straaljagers voor een gezamenlijke oefening boven de Japanse Zee.

Het optreden wordt gezien als een duidelijke waarschuwing in de regio. Inmiddels lopen de diplomatieke spanningen tussen Tokio en Peking verder op. B-52H van het 93rd Bomb Squadron (USAF Reserve) met geopende bomluiken © Leonard van den Broek

Escalatie in de regio

Volgens de Japanse generale staf vond de oefening woensdag plaats in een ‘steeds ernstiger wordende veiligheidsomgeving’ rond Japan. Daarbij vloog de Amerikaanse luchtmacht met twee B-52-bommenwerpers samen met Japanse F-35’s en F-15’s. Tokio maakte een dag eerder bekend dat twee Russische Tu-95-bommenwerpers vanuit de Japanse Zee waren opgestegen om boven de Oost-Chinese Zee samen te komen met twee Chinese toestellen. In reactie daarop steeg de Japanse luchtmacht met spoed op.

Spanningen door Taiwan-kwestie

De diplomatieke verhouding tussen Japan en China staat al weken onder druk. Premier Sanae Takaichi maakte Peking vorige maand woedend door te suggereren dat Japan militair zou ingrijpen als China Taiwan zou aanvallen. China beschouwt het zelfbestuurde eiland als eigen grondgebied. Japan benadrukte donderdag dat de oefening met de VS bedoeld is om een ondubbelzinnig signaal af te geven. ‘We bevestigden de sterke vastberadenheid van Japan en de Verenigde Staten om geen enkele eenzijdige verandering van de status quo door geweld toe te staan, evenals de paraatheid van de zelfverdedigingstroepen en het Amerikaanse leger’, aldus de Japanse stafchef.

NAVO en Zuid-Korea reageren

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte noemde het incident ‘betreurenswaardig’, aldus de Japanse minister van Defensie Shinjiro Koizumi. De uitspraak volgde op een korte videoconferentie tussen beide leiders. Zuid-Korea meldde dat dezelfde dag Chinese en Russische toestellen hun luchtverdedigingszone waren binnengevlogen, waarna ook Seoul jachtvliegtuigen de lucht in stuurde. China bevestigde later dat de oefeningen met Rusland onderdeel waren van jaarlijkse samenwerkingsplannen. Moskou sprak van een ‘routineoefening’ van acht uur waarbij buitenlandse straaljagers de formatie zouden hebben gevolgd. Amerikaanse B-52H van de vliegbasis Barksdale, Louisiana © Leonard van den Broek

B-52-Bommenwerpers

De Boeing B-52 vliegt al sinds 1955 onafgebroken in dienst van de Amerikaanse luchtmacht en geldt als een van de meest iconische bommenwerpers ooit. Oorspronkelijk ontworpen als nucleaire langeafstandsbommenwerper in de vroege Koude Oorlog, groeide het toestel uit tot een uitzonderlijk flexibel platform dat werd ingezet van Vietnam tot Syrië. Met nieuwe motoren die momenteel worden ingebouwd, verwacht de luchtmacht dat de B-52 tot minstens 2050 blijft doorvliegen. Daarmee blijft het toestel het langst dienende militaire vliegtuig ter wereld.