Dit land krijgt alweer een nieuwe airline

Saoedi-Arabië heeft opnieuw een nieuwe luchtvaartmaatschappij erbij. De luxe BeOnd heeft bevestigd dat het een volledig nieuwe airline wil opzetten in het land.

Daarmee wordt het nog drukker in de strijd om toeristen en high-end reizigers binnen Vision 2030.

Premium reiziger in een snelgroeiende markt

De maatschappij noemt Saoedi-Arabië een van de snelst groeiende en meest onderscheidende toeristische bestemmingen ter wereld. Volgens CEO Tero Taskila past de nieuwe airline volledig binnen de strategie van het bedrijf BeOnd. ‘Wij zijn dankbaar voor de steun van het Koninkrijk bij onze visie om een luxe ervaring toegankelijk te maken voor veeleisende reizigers, door doordacht design, eenvoud en oprechte gastvrijheid’, zei hij.

©BeOnd

Nationale charterlicentie al binnen

Tijdens een ceremonie in Riyad werd bekendgemaakt dat BeOnd een nationale charterlicentie heeft verkregen. Daarmee mag het bedrijf zowel binnenlandse als internationale chartervluchten uitvoeren. De nieuwe airline moet een netwerk van luxe verbindingen opbouwen, waarbij toestellen ook daadwerkelijk in het Koninkrijk worden gestationeerd. De Saoedische luchtvaartautoriteit verwelkomt de komst van BeOnd. ‘Het luchtvaartprogramma opent de chartermarkt voor nieuwe aanbieders, stimuleert concurrentie en trekt extra investeringen aan’, verklaarde Awad Alsulami, topman bij GACA. Volgens hem is de tender die BeOnd won een belangrijke stap om het aanbod te verbreden en de transformatie van de sector te ondersteunen.

Ambitieuze plannen