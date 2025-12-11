Ook Eurowings krijgt een nieuwe CEO

Na recente wisselingen bij Maastricht Aachen Airport, Transavia en Qatar Airways, heeft nu ook Eurowings een nieuwe CEO aangesteld.

Vanaf 1 februari 2026 neemt Max Kownatzki het stokje over bij Eurowings. Hij volgt Jens Bischof op, die na meer dan vijf jaar aan het roer en een carrière van ruim dertig jaar binnen de Lufthansa Group vertrekt.

Van SunExpress naar Eurowings

Sinds april 2020 was Kownatzki CEO van SunExpress, de Turks-Duitse leisure airline en joint venture van Lufthansa en Turkish Airlines. Daarvoor bekleedde hij verschillende leidinggevende functies binnen de Lufthansa Group. Eurowings is geen onbekend terrein voor de nieuwe topman. Hij werkte eerder als Chief Commercial Officer en Senior Vice President Business Development binnen de Eurowings Group. Het opvallende is dat Kownatzki zelf ook een commercial pilot license heeft.

© LinkedIn/Max Kownatzki

Zeer positief over Jens Bischof

De topman van Lufthansa, Carsten Spohr, prijst Bischof voor zijn bijdrage aan Eurowings. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot de grootste leisure airline van Duitsland met een breed Europees netwerk. De airline wil met Kownatzki verder bouwen op dit fundament, gesteund door zijn strategische blik en operationele ambitie.

