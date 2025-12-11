Close Menu
Airlines

Ook Eurowings krijgt een nieuwe CEO

Door Leestijd: 2 minuten
©Eurowings

Na recente wisselingen bij Maastricht Aachen Airport, Transavia en Qatar Airways, heeft nu ook Eurowings een nieuwe CEO aangesteld.

Vanaf 1 februari 2026 neemt Max Kownatzki het stokje over bij Eurowings. Hij volgt Jens Bischof op, die na meer dan vijf jaar aan het roer en een carrière van ruim dertig jaar binnen de Lufthansa Group vertrekt.

Van SunExpress naar Eurowings

Sinds april 2020 was Kownatzki CEO van SunExpress, de Turks-Duitse leisure airline en joint venture van Lufthansa en Turkish Airlines. Daarvoor bekleedde hij verschillende leidinggevende functies binnen de Lufthansa Group. Eurowings is geen onbekend terrein voor de nieuwe topman. Hij werkte eerder als Chief Commercial Officer en Senior Vice President Business Development binnen de Eurowings Group. Het opvallende is dat Kownatzki zelf ook een commercial pilot license heeft.

Eurowings
© LinkedIn/Max Kownatzki

Zeer positief over Jens Bischof

De topman van Lufthansa, Carsten Spohr, prijst Bischof voor zijn bijdrage aan Eurowings. Onder zijn leiding groeide het bedrijf uit tot de grootste leisure airline van Duitsland met een breed Europees netwerk. De airline wil met Kownatzki verder bouwen op dit fundament, gesteund door zijn strategische blik en operationele ambitie.

Eurowings zet in op nieuwe vloot

Eerder zette de airline op operationeel gebied belangrijke stappen. De maatschappij vervangt haar huidige Airbus-vloot door veertig gloednieuwe Boeing 737 MAX 8-toestellen, waarmee de eerste leveringen gepland staan voor 2027. De ultramoderne vliegtuigen krijgen een heringerichte cabine voor maximaal 189 passagiers, lager brandstofverbruik en minder uitstoot. Lufthansa-topman Carsten Spohr noemt de investering van 4,8 miljard euro een krachtig signaal voor de toekomst van Eurowings.

Boeing 737-800 van Eurowings op Corfu © Remco de Wit
Delen:

Redacteur. Vanuit zijn brede achtergrond als ondernemer en zijn ervaring als zweefvlieger zet Selim zich in voor de gezondheid van piloten en crew. Naast zijn interesse in human performance en operationele veiligheid schrijft hij over uiteenlopende onderwerpen binnen de luchtvaart, van dagelijks nieuws tot achtergrondverhalen. Als redacteur, ondernemer en spreker combineert hij praktijkervaring met actuele kennis om zijn passie voor vliegen te vertalen naar concrete inzichten binnen de sector.

Gerelateerde Artikelen