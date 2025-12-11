Versterking voor Russische luchtmacht

De Russische luchtmacht heeft nieuwe Su-34-bommenwerpers in ontvangst genomen. De enorme ‘superstraaljagers’ zijn erg belangrijk voor de Russen in de oorlog met Oekraïne.

Voor de zevende keer dit jaar heeft de Russische United Aircraft Corporation (UAC) een levering Su-34’s gedaan. Op vrijgegeven foto’s is te zien dat de overdracht plaatsvond bij de Chkalov-vliegtuigenfabriek in Novosibirsk. Bij deze recente batch zouden drie toestellen zijn geleverd. Voor vertrek naar hun thuisbasis ondergaan de Su-34’s eerst een volledig pakket aan vereiste grond- en vluchtproeven bij de fabriek.

De Su-34 wordt in Rusland officieel geclassificeerd als jachtbommenwerper. Het toestel is ontworpen om doelen op land, op zee en in de lucht aan te vallen op aanzienlijke afstand van de thuisbasis, en kan daarnaast ook worden ingezet voor verkenningsmissies. Het zijn enorme toestellen die op den duur de Su-24 en TU-22M bommenwerpers moeten gaan vervangen. In de gepantserde cockpit zitten de twee bemanningsleden naast elkaar.

Omdat in Russische openbare berichtgeving niet consequent wordt vermeld hoeveel vliegtuigen in elke batch zitten, is het exacte aantal nieuw geleverde Su-34’s in 2025 onbekend. Aangenomen wordt echter dat een levering doorgaans uit twee, en minder vaak uit drie toestellen bestaat. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat de Russische Lucht- en Ruimtemacht dit jaar minstens veertien nieuwe Su-34’s heeft ontvangen.

Verliezen

De nieuwgebouwde toestellen vervangen Su-34’s die zijn vernietigd of beschadigd in de oorlog tegen Oekraïne. Daarnaast bereiken sommige toestellen het einde van hun technische levensduur door de intensieve inzet bij bombardementsvluchten op Oekraïense posities.

In 2025 zijn meerdere verliezen van dit type gemeld. Op 25 september werd een Russische Su-34 door de Oekraïense luchtmacht neergehaald boven de regio Zaporizja. Het toestel stortte neer in de buurt van de bezette stad Vasylivka. Op 1 juli crashte een andere Su-34 in de regio Nizjni Novgorod tijdens een trainingsvlucht.

Verder raakten op 27 juni vijf Russische jachtbommenwerpers beschadigd of werden vernietigd bij een Oekraïense drone-aanval op de vliegbasis Marinovka in de oblast Wolgograd. Satellietbeelden bevestigden de schade of zelfs complete vernietiging van de toestellen. Met de voortdurende levering van nieuwe Su-34’s probeert Rusland deze verliezen te compenseren en de inzetbaarheid van zijn bommenwerpervloot op peil te houden.