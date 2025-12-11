Land koopt Boeing 737’s voor omstreden vluchten

De Amerikaanse regering schaft zes Boeing 737’s aan. De toestellen gaan vliegen voor de omstreden immigratiedienst ICE.

Het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) heeft bevestigd dat het zes Boeing 737-toestellen aanschaft die zullen worden ingezet voor deportatievluchten van U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Volgens The Washington Post is met de deal een bedrag van grofweg 120 miljoen dollar gemoeid. De toestellen worden aangeschaft bij Daedalus Aviation, gevestigd in de staat Virginia.

Opvallend aan de overeenkomst is dat de CEO en de financieel directeur van Daedalus Aviation dezelfde functies bekleden bij een ander bedrijf, Salus Worldwide Solutions. Dat bedrijf heeft een afzonderlijk contract met DHS, met een waarde van bijna 1 miljard dollar, voor de ondersteuning van vrijwillige ‘zelfdeportatie’-programma’s.

DHS-woordvoerster Tricia McLaughlin reageerde in een verklaring aan CNBC op de berichtgeving. ‘We zijn verheugd dat de media de kosteneffectieve en innovatieve manieren uitlichten waarmee de regering-Trump uitvoering geeft aan het mandaat van het Amerikaanse volk voor massale uitzettingen van criminele illegale vreemdelingen’, aldus McLaughlin.

Volgens haar zal de inzet van de zes Boeing 737’s naar verwachting 279 miljoen dollar aan belastinggeld besparen, doordat ICE minder afhankelijk wordt van externe chartermaatschappijen. ‘President Trump en minister Noem zijn vastbesloten om criminele illegale vreemdelingen snel en efficiënt uit ons land te krijgen’, voegde ze daaraan toe. Eerder meldde de krant dat de regering-Trump als doel heeft gesteld om dit jaar 1 miljoen immigranten het land uit te zetten.

Huidige deportatievluchten

Op dit moment verlopen de meeste deportatievluchten van ICE Air Operations, een divisie van Immigration and Customs Enforcement, via ingehuurde chartermaatschappijen. Met de aankoop van eigen 737’s krijgt de Amerikaanse overheid meer directe controle over capaciteit en planning van deze vluchten.