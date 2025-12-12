787 maakt halverwege rechtsomkeert: ‘Landingsbaan is te kort’

Een Boeing 787-9 Dreamliner was onderweg van London Heathrow naar Mexico-Stad toen de bemanning halverwege de vlucht besloot rechtsomkeert te maken. De oorzaak was een te korte landingsbaan in Mexico.

De Boeing 787-9 Dreamliner van British Airways, registratie G-ZBKR, vertrok woensdag 10 december met een dik halfuur vertraging vanaf de luchthaven van London Heathrow. Het toestel werd ingezet op vlucht BA243 naar Mexico-Stad. De geplande vluchtduur van ruim onder de elf uur was relatief kort van duur wegens gunstige winden boven de Atlantische Oceaan.

De machine vloog boven de Atlantische Oceaan tussen Groenland en Canada toen de cockpit met een opmerkelijk bericht kwam. De piloten zouden terugvliegen naar de luchthaven van Londen. De Boeing 787-9 had te kampen met een technisch probleem waarbij een instrument dat gebruikt wordt bij de landing niet langer naar behoren functioneerde.

De piloten verspreidden het nieuws door de 787 Dreamliner. Het vliegtuig zou omdraaien want ‘de landingsbaan is te kort in Mexico-Stad voor de landing die wij moeten uitvoeren met het probleem waarmee wij te maken hebben. Daarom heeft het bedrijf [British Airways, red.] ons geïnstrueerd terug te keren naar Heathrow.’

Na een vlucht van acht uur en 46 minuten landde de machine weer veilig op de grootste luchthaven van Londen. Alle 226 passagiers stapten veilig van boord. Een dag later werd de vlucht opnieuw uitgevoerd met dezelfde Boeing 787. De getroffen passagiers werden ondergebracht in een hotel en kregen vouchers aangeboden voor maaltijden.

Korte landingsbaan

De twee landingsbanen van Heathrow behoren met hun 3902 (09L/27R) en 3658 meter (09R/27L) tot een van de langere van Europa. Ook bestaat er grote discussie over de lengte van de derde landingsbaan die de luchthaven gaat krijgen, deze baan werd vorige maand door de Britse overheid bevestigd. Volgens de officiële plannen zou deze baan ruim 3500 meter moeten worden.

Voor deze derde start- en landingsbaan moet de M25, een nabijgelegen snelweg, overbrugd worden. Daardoor stijgen de totale kosten van het project aanzienlijk. Volgens verschillende luchtvaartconcerns, waaronder British Airways’ moederbedrijf IAG, is dat onnodig omdat vliegtuigen prima van een kortere baan kunnen vertrekken.