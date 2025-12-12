KLM en Schiphol keihard nodig voor Nederlandse economie

Het kabinet Schoof vroeg Peter Wennink in september een rapport te schrijven over het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Daaruit blijkt dat onder meer KLM en Schiphol cruciaal zijn.

Uit het rapport van Wennink komen verschillende logische aanbevelingen naar voren waarover al langer wordt gesproken, zoals het oplossen van de stikstofcrisis en het verlichten van de netcongestie. Toch vestigt Wennink zijn aandacht ook op de twee grote mainports van Nederland: de haven van Rotterdam en Schiphol. Vooral met betrekking tot de laatstgenoemde gaat zijn advies in tegen het huidig kabinetsbeleid.

Volgens hem komt Schiphol als ‘cruciaal scharnierpunt’ steeds verder onder druk te staan. Toch is de nationale luchthaven van groot belang voor de economie. ‘Als de luchthaven verder moet krimpen, verliest Schiphol haar positie als internationaal knooppunt, en verliest Nederland haar aantrekkingskracht voor de internationale bedrijvigheid waar we als kleine, open economie op steunen’, vermeldt het rapport.

Hoewel Wennink heffingen zoals de vliegtaks niet per definitie als ‘slecht’ beoordeelt, moet het opgehaalde geld wel naar een andere bestemming. Het belangrijkste advies aangaande de luchtvaartsector luidt dat dergelijke milieuheffingen moeten worden gebruikt om duurzame alternatieven, zoals bijvoorbeeld SAF, te stimuleren. Op die manier kan de luchtvaart concurrerend verduurzamen, concludeert het rapport.

Omarming vanuit KLM

KLM geeft aan het advies vanuit Wennink te omarmen en roept de politiek op de aanbevelingen over te nemen. ‘Luchtvaart en Schiphol zijn van vitaal belang voor ons verdienvermogen: zij verbinden Nederland met de wereld en zijn essentieel voor handel, werkgelegenheid en onze internationale positie. Daarom moeten we samen investeren in een toekomstbestendige sector en deze niet beperken of extra belasten met nationale lasten.’

De luchtvaartmaatschappij wil toe naar “SAF made in Holland”. Wat betreft KLM richt een nationaal SAF-fonds zich op drie pijlers. Ten eerste moet SAF betaalbaar worden voor luchtvaartmaatschappijen. Verder moet de overheid de productie versnellen en de beschikbaarheid van grondstoffen verbeteren. Bovendien wil de airline dat Nederland Europees koploper wordt in de productie van SAF door volop te blijven innoveren in de ontwikkeling ervan.