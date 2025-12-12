Nieuwe klant voor Europese straaljager

De Bangladese luchtmacht wordt waarschijnlijk een nieuwe gebruiker van de Eurofighter Typhoon. Het land heeft een Letter of Intent (LOI) getekend met het Italiaanse Leonardo, dat binnen het Eurofighter-programma als leadpartner optreedt.

Met de Typhoon wil Bangladesh een grote stap zetten in de modernisering van zijn luchtmacht. Momenteel vliegt het land nog met verouderde Chinese J-7’s en Russische MiG-29’s. Eerder dit jaar bezocht een delegatie de Leonardo-faciliteit in Turijn, waar de Typhoon werd beoordeeld. Hoeveel toestellen Bangladesh wil afnemen is nog niet bekend, al wordt gesproken over circa tien tot zestien exemplaren. Behalve de Eurofighter werd ook de Franse Rafale aangeboden, maar snel bleek dat de voorkeur uitging naar de concurrerende kandidaat.

In het verleden bestelde Bangladesh vooral bij Russische fabrikanten. Door sancties, leveringsproblemen en de internationale spanningen verschuift die focus nu naar Europese leveranciers. China blijft wel een strategische partner: naar verwachting schaft Bangladesh naast de Typhoon ook Chengdu J-10C’s aan. Als de bestelling wordt doorgezet, wordt Bangladesh wereldwijd de elfde gebruiker van de Typhoon en de eerste in Zuid-Azië.

Turkije

Vorige maand kondigde Turkije aan dat het officieel toetreedt tot de groep Eurofighter-gebruikers. Het land sloot een overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk voor de levering van twintig toestellen. Die deal werd mogelijk nadat ook Duitsland groen licht gaf voor de export.

In Turkije leidde de aankondiging tot kritiek van analisten. Ankara betaalt voor de twintig vliegtuigen naar verluidt acht miljard Britse pond (9,15 miljard euro). Dat is opvallend veel vergeleken met de geschatte kostprijs van ongeveer 100 miljoen euro per toestel. Turkije zou daarmee honderden miljoenen meer betalen dan gebruikelijk.