Politiek kiest vóór Twente Airport

De provincie Overijssel heeft een belangrijke stap gezet richting een toekomst waarin Twente Airport niet sluit, maar wordt overgedragen aan ondernemers.

Woensdagavond stemde een ruime meerderheid van Provinciale Staten in met het verder uitwerken van het scenario waarbij een marktpartij het beheer van de luchthaven overneemt. Gedeputeerde Erwin Hoogland gaat nu met de geïnteresseerde ondernemers in gesprek om de voorwaarden en verantwoordelijkheden van een mogelijke concessie scherp te krijgen. De regionale bedrijven willen Twente Airport verder uitbouwen op de huidige pijlers: testen, zakenverkeer, nieuwe vormen van luchtmobiliteit, vastgoedontwikkeling, vliegtuigparkeren en evenementen. Volgend jaar volgt een definitief besluit.

Twente Airport draait momenteel jaarlijks enkele tonnen verlies. Die worden gedekt door de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, die samen eigenaar zijn van de luchthaven. Door de exploitatie te privatiseren zouden regionale ondernemers het financiële risico gaan dragen. Zij hebben eerder aangegeven gezamenlijk drie miljoen euro te kunnen investeren om de eerste verliesjaren te overbruggen. Volgens partijen als de BBB zijn de ondernemers bereid dit risico te nemen.

Een A400M voert unieke waterbaktesten uit op Twente Airport © Tim Volmer

De grote jaarlijkse internationale oefening ‘Falcon Leap’ wordt ook gehouden in Twente © Tim Volmer

Alfa en Delta ingepakt en wel onder de zon © Twente Airport

AELS ontmanteld vliegtuigen op een duurzame manier op de luchthaven © Tim Volmer

AEC Skyline ondersteunt geregeld militaire oefeningen vanaf Twente Airport © Tim Volmer

Betalen of sluiten?

Een cruciaal onderdeel van het plan is de renovatie van de drie kilometer lange baan, die in 2027 of 2028 moet plaatsvinden. Die investering kost ruim elf miljoen euro en moet volgens de huidige afspraak nog één keer door de overheid worden gedaan. Meerdere statenleden willen echter dat ondernemers dit bedrag later terugbetalen, wat voor spanning zorgt in de onderhandelingen.

Omdat nog niet zeker is of Hoogland met alle partijen tot een sluitende businesscase kan komen, blijft ook sluiting van de luchthaven als alternatief op tafel. Die optie wordt volgens de meeste partijen alleen serieus bekeken als een concessie financieel niet haalbaar blijkt. GroenLinks stemde bijvoorbeeld in met de onderhandelingen, maar stelt duidelijk dat de luchthaven moet sluiten als de privatisering van de exploitatie niet lukt.

Defensie

Hoe zwaar recente uitspraken van Defensie meewegen, is nog onduidelijk. Gijs Tuinman, demissionair staatssecretaris van Defensie, benadrukte maandag in zijn brief aan Gedeputeerde Staten dat Twente Airport voor militair Nederland ‘van blijvend belang’ is, zeker gezien de stijgende spanningen wereldwijd. Hij wees daarbij vooral op de mogelijkheden voor grote oefeningen en het gebruik van (cargo)drones. Zoals eerder vastgelegd in het Nationaal Plan Ruimte voor Defensie is de Enschedese luchthaven niet in beeld voor de stationering van F-35’s.