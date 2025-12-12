Rusland verliest tweede Antonov-toestel in één week

Nadat eerder deze week een Antonov neerstortte ten noordoosten van Moskou, verloor Rusland afgelopen nacht opnieuw een vrachttoestel. De Russische vrachtluchtvaart komt steeds verder onder druk te staan.

Op Telegram melden verschillende Oekraïense en Russische oorlogskanalen dat een Antonov An-26-vrachttoestel is vernietigd nabij Sevastopol, op de door Rusland geannexeerde Krim. De kanalen melden dat de vrachtmachine is kapotgeschoten door een Oekraïense drone terwijl het toestel opgesteld stond op de luchtbasis Katsja, in het zuiden van de Krim.

Verdere details blijven vooralsnog onduidelijk. Het lijkt erop dat de Oekraïeners een gepreciseerde aanval uitvoerden op verschillende militaire doelen op het door Rusland overgenomen schiereiland. De kanalen melden eveneens dat er meerdere slachtoffers zijn gevallen, hoewel het onduidelijk is om wie het gaat en op welke manier zij met het vliegtuig te maken hadden.

Tweede verlies

Het verlies van het tweemotorige propellervliegtuig is deze week voor een tweede keer een feit. Op dinsdag stortte een Antonov An-22 neer in de Ivanovo Oblast, ten noordoosten van Moskou. Dat toestel was kort ervoor gerepareerd en voerde een testvlucht uit toen het misging en neerstortte. De oorzaak van de crash is nog altijd onbekend. Alle zeven inzittenden van het vliegtuig kwamen om bij het incident.

De Antonov An-22 vloog voor het eerst in de jaren zestig en was op dat moment de belofte voor de toekomst van vrachtvluchten. Het succes van het viermotorige propellervliegtuig bleef uiteindelijk beperkt door de komst van betere en grotere toestellen. Er werden slechts 67 exemplaren geproduceerd. Desondanks blijft het de grootste turboprop ter wereld die ooit is gemaakt.

Crisis

Het verlies van de Antonov-toestellen draagt bij aan de steeds grotere wordende crisis in de Russische vrachtluchtvaart. Er is sprake van technische veroudering, een acuut tekort aan reserveonderdelen en ongelijke concurrentie, zo meldt Telegramkanaal Авиаторщина. De sector in zijn geheel zou nog minder dan dertig toestellen tot haar beschikking hebben.

De vrachtmaatschappijen slaan daarom alarm. Drie jaar geleden, voor de grootschalige invasie van Oekraïne, lag dit aantal ongeveer twee keer zo hoog. Volgens de vrachtbedrijven moet de overheid flink ingrijpen. Gebeurt dat niet, dan staat bijna de helft van alle toestellen in Rusland tot 2028 aan de grond. De airlines vragen daarom om noodoplossingen om ineenstorting van hun sector te voorkomen.