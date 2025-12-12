TUI 787 Dreamliner na 12 jaar naar de sloop

Na twaalf jaar vliegen landt een Boeing 787-8 Dreamliner van de Britse tak van TUI op de luchthaven van Kemble, Engeland. Daar landen betekent doorgaans einde leven voor een jetliner.

De laatste lijnvlucht vond plaats op donderdag 27 november. De Boeing 787-8 Dreamliner, registratie G-TUID, voerde vlucht BY547 uit van Bridgetown, Barbados, naar Manchester, Engeland. Vervolgens vloog de machine enkele dagen later door naar Prestwick, Schotland om uiteindelijk op 10 december te landen op Cotswold Airport, nabij Kemble, Engeland.

De laatstgenoemde luchthaven is een belangrijke plek voor privé- en zakelijke luchtvaart. Ook hebben zich er vele bedrijven gevestigd, waaronder waterstofmotoren-fabrikant Zeroavia en Air Salvage International. Dit is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de demontage van vliegtuigen met een gemiddelde leeftijd van veertig tot vijftig jaar. De Dreamliner is echter slechts twaalf jaar oud.

Toch lijkt het erop dat de machine er wordt ontmanteld. Nadat TUI bekend maakte het leasecontract met Orix Aviation na twaalf jaar niet langer te verlengen, lijkt de leasemaatschappij het toestel moeilijk te kunnen slijten aan een andere airline. Orix Aviation is verder in bezit van meer dan tweehonderd vliegtuigen, variërend van Boeing 737’s tot Airbus A350’s. Het bedrijf reageerde niet op vragen van AEROTELEGRAPH over de toekomst van de Dreamliner.

Impopulair

De Boeing 787-8 Dreamliner is een relatief impopulair toestel. Sinds de lancering van de machine in 2009 werden er nog geen 400 besteld. Zijn broertjes, de 787-9 en -10, zijn met respectievelijk 1450 en 450 orders een stuk populairder. Vooral de -10 heeft de wind in de zeilen op dit moment. Het afgelopen jaar bestond bijna de helft van het aantal Dreamliner-orders uit een 787-10.

Bovendien staat er binnenkort een grote D-check op het programma voor de G-TUID die miljoenen euro’s zou kosten. Dit zorgde voor een interessante afweging. Het ontmantelen van een toestel kan veel meer geld opleveren dan het leasen ervan voort te zetten. Vooral naar de General Electric GEnx-1B is op dit moment veel vraag. De keuze is snel gemaakt voor Orix Aviation.

Vlootstrategie

Wat het verdwijnen van de 787-8 Dreamliner uit de vloot van TUI Airways betekent, is nog onduidelijk. De maatschappij begon haar Dreamliner-verhaal twaalf jaar geleden met een tweeklapper. Op 31 mei 2013 landde de eerste 787-8 op de luchthaven van Manchester. Kort daarna volgde de eerste 787-9. Inmiddels opereert TUI Airways een vloot van negentien Dreamliners.

Daarvan blijven er nu achttien over. Of er een nieuwe machine voor in de plaats komt, wellicht een 787-9, is nog onduidelijk. Zustermaatschappij TUI Fly Belgium nam eerder dit jaar nog afscheid van haar Dreamliner. De Belgische tak beschikte over twee 787-8’s, waarvan één in 2024 overstapte naar de Nederlandse tak om verder te gaan als PH-TFJ. De resterende Dreamliner verdween uiteindelijk eveneens, omdat de airline haar operaties niet op duurzame wijze kon voortzetten met slechts één machine.