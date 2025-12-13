Boeing aangeklaagd: ‘Serieuze gezondheidsklachten door gekregen’

Een Amerikaanse professor klaagt Boeing aan, nadat hij naar eigen zeggen chronische hersen- en ademhalingsproblemen opliep. Dat gebeurde vorig jaar op een Delta 737-vlucht van Atlanta naar Los Angeles.

De professor, Jonathan Harris, was onderweg van Atlanta naar Los Angeles. Toen de Boeing 737 was geland in de Californische stad, moesten passagiers nog 45 minuten wachten voor er een gate beschikbaar kwam. En dat is waar het misging. Tijdens het wachten vulde de cabine zich met gassen, die de professor beschrijft als ‘de geur van vieze sokken.’ Daardoor moesten verschillende passagiers, inclusief de professor, overgeven.

Toen Harris eindelijk van boord kon voelde hij zijn hoofd bonken en had hij moeite om uit zijn woorden te komen. Toen dat de volgende dag nog niet was verbeterd, zocht hij medische hulp. Uit bloedonderzoek bleek dat zijn zuurstoflevels laag waren, en de concentraties natriumbicarbonaat en koolmonoxide juist heel hoog. Sinds het incident kampt de professor aan de Temple University nog altijd met gezondheidsklachten. Zo heeft hij dagelijks last van misselijkheid, duizeligheid, spierkrampen en kan hij niet lang staan. En nu sleept Harris Boeing voor de rechter voor het bedrag van een slordige 40 miljoen euro.

Of Harris het gaat winnen van Boeing is nog maar de vraag. De rechtbank is verdeeld over het verband tussen de ingeademde gassen en de medische testen die Harris onderging. En volgens de luchtvaartindustrie leidt het inademen van de gassen – in dit geval waarschijnlijk veroorzaakt door lekkende motorolie – doorgaans niet tot blijvende schade aan de gezondheid. Simple Flying benaderde Boeing en een Delta-woordvoerder voor commentaar op de zaak, maar beiden hebben nog niet gereageerd.

Embraer

Eerder deze maand besloot een vlucht van KLM Cityhopper, uitgevoerd door German Airways, om te keren. Dat deden ze nadat er een ongewone geur aan boord werd opgemerkt. Het toestel vloog net op drie kilometer, toen het incident gebeurde. Daarop keerde de machine terug naar Schiphol.