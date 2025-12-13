Nieuwe toestel Trump opnieuw vertraagd

President Trump moet opnieuw langer wachten op zijn nieuwe vliegtuigen. Het Air Force One programma loopt inmiddels vier jaar achter op schema.

Het Air Force One programma, dat onder andere twee nieuwe vliegtuigen voor de Verenigde Staten omvat, kent vertraging op vertraging. De twee nieuwe Air Force One toestellen zijn beide een Boeing 747-8. De machines worden nu halverwege 2028 verwacht. Dat is vier jaar na de verwachte afleverdatum, zo meldt Reuters. Het leidt tot grote frustratie bij Donald Trump. Zijn presidentstermijn eindigt in januari 2029, en voor die tijd wil hij nog graag vliegen in de nieuwe vliegtuigen.

In het Air Force One programma worden twee 747-machines geconverteerd naar regeringsvliegtuigen. Deze worden voorzien van geavanceerde communicatie- en verdedigingssystemen. Oorspronkelijk zouden dat twee gloednieuwe Jumbo’s zijn, die voor zo’n vier miljard euro gebouwd werden. Het programma wordt uitgevoerd door Boeing. Maar in december twitterde Trump dat het budget werd overschreden. Daardoor moest het programma geannuleerd worden. Daarop kwam Boeing met een nieuw plan: er stonden nog twee 747’s, besteld door een failliete Russische maatschappij en daarom waren ze nooit gebruikt. Deze konden omgebouwd worden naar presidentiële wensen.

In mei kregen de Verenigde Staten nog een Boeing 747 cadeau van Qatar. Het Witte Huis vroeg of de Air Force deze heel snel kon upgraden om te gebruiken voor regeringsvluchten. L3Harris Technologies, de Amerikaanse defensie-aannemer, kreeg de schone taak om de Queen of the Skies om te bouwen.

Qatarese 747

Er is wel veel te doen geweest om die Boeing 747 van Qatar. President Trump werd ervan beschuldigd dat hij het miljoenencadeau op eigen naam wilde aannemen, en niet namens de Verenigde Staten. Dat is in strijd met de Amerikaanse grondwet. Op Truth Social, Trumps eigen platform, meldde hij dat er niks van die aantijgingen klopte. ‘De Boeing 747 wordt geschonken aan de Amerikaanse luchtmacht, niet aan mij persoonlijk,’ aldus Trump. Daarna noemde hij het aannemen van het vliegtuig een verstandig besluit. Volgens hem zou alleen een dwaas dit aanbod afslaan, omdat het de belastingbetaler enorm in de portemonnee scheelt.