Vertraging is het nieuwe vliegen

Soms duurt vertraging nog langer dan de vlucht zelf. Laatst vloog ik als passagier van Barcelona naar Brussel. De vlucht was ‘overbooked’, zoals dat dan heet. Een eufemisme voor: er zijn meer stoelen verkocht dan er bestaan. Dus, moesten er passagiers uit het vliegplan worden gegumd. Resultaat? Boze mensen, huilende peuters, rollende ogen en 1,5 uur vertraging.

Met vertraging zal je als reiziger moeten leren leven, maar als vlieger al helemaal. Je hier druk over maken is al helemaal geen goed idee, want frustratie bouwt zich op. ‘Don’t let the old man in’, zegt mijn dochter altijd. Gelijk heeft ze, want hoort vertraging er niet ook een beetje bij? Hoe dan ook, hier een aantal tips uw volgende vertraagde vliegreis mee door te komen:

Raw dogging 2.0

De laatste maanden is het een hype op sociale media, raw dogging: Een vlucht volledig uitzitten zonder sociale media, podcasts, smartphones of andere vormen van entertainment. Gewoon voor je uit staren zonder vermaak. De meesten van ons zijn een leven zonder amusement niet meer gewend, maar er zijn mensen die zich graag uitdagen.

En toch kan raw dogging bevrijdend zijn, want op een bepaald moment is de verveling zo intens, dat je wel met de persoon naast je móet praten. Je buurman of buurvrouw zal je op lange reizen dankbaar zijn dat het gesprek geopend wordt. Wie weet, je zal niet de eerste zijn die de ware op deze manier tegenkomt. Als twee schipbreukelingen op een vlot in de oceaan, romantischer kan niet!

Vaak zijn er ook jokers aan boord die zeggen dat ze jarig zijn. Of het nou waar is of niet: het is vermakelijk genoeg voor de piloot van dienst om er een Public Announcement van te maken. Sterker nog, het is vaak de ultieme stemmingmaker onder passagiers, en al helemaal met een forse vertraging. Zelfs de kleinste vormen van afleiding worden op prijs gesteld.

Ruilhandel-challenge

Op mijn laatste reis naar Bratislava hebben we een restrictie van de luchtverkeersleiding te pakken. Oftewel, u gaat nog nergens heen, succes ermee. Ik trek de stoute schoenen aan en introduceer een challenge bij de eerste rij passagiers. ‘Probeert u eens een hele vlucht te doorstaan met ruilhandel; wissel een product naar keuze met een medepassagier. Kauwgombal voor water, chips voor een tijdschrift, gangpadstoel voor een raamplaats, etc’.

Een snotneus aan het raam kijkt me indringend aan en vraagt: ‘Hey chauffeur, zijn we er al?’

