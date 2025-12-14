A320 botst bijna op Amerikaans legervliegtuig

In het luchtruim boven Curaçao is een Airbus A320 van JetBlue gevaarlijk dichtbij een Amerikaans luchtmachtvliegtuig gekomen. Het passagierstoestel zou de klim zelfs hebben moeten afbreken.

Het incident deed zich vrijdag laat in de middag voor. Een Airbus A320-200, registratie N809JB, van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue steeg op vanuit Willemstad, Curaçao, voor een kleine vier en een half uur durende vlucht naar New York JFK. Het toestel vertrok om 16:38 uur lokale tijd vanaf de luchthaven en volgde het gebruikelijke klimpad vanuit Willemstad.

Na 26 minuten meldde de bemanning van de Airbus A320 dat een Amerikaanse militaire tanker op korte afstand voor het vliegpad langsvloog, op dezelfde vlieghoogte. Om 17:04 uur besloot de JetBlue-crew daarom de klim af te breken om afstand te houden. Via de boordradio is te horen dat de piloten spreken van een bijna-botsing. Verder hebben ze het over ‘defensief handelen’ om een botsing te vermijden, zo meldt de NOS.

Volgens de A320-crew vloog het Amerikaanse luchtmachtvliegtuig zonder ingeschakelde transponder. Dat wordt eveneens bevestigd door de luchtverkeersleiding op Curaçao. Die heeft zijn excuses aangeboden en aangegeven het incident te zullen registreren. Eveneens is de piloten gevraagd een rapport op te stellen; zij gaven aan het gebrek aan kennis over het militaire vliegtuig ‘schandalig’ te vinden.

Venezuela

Volgens de cockpit van de A320 vloog het Amerikaanse militaire tankervliegtuig vervolgens door in zuidelijke richting naar Venezuela. Daar wordt het de afgelopen tijd steeds onrustiger nu de regering Trump de druk op het regime van Maduro opvoert. Inmiddels vaart ook de USS Gerald R. Ford rond in het Caraïbisch gebied, het grootste vliegdekschip van de Amerikanen.

Ook voor de burgerluchtvaart is de situatie in de Caraïben niet zonder gevolgen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwde recent luchtvaartmaatschappijen voor verhoogde militaire activiteit rond Venezuela en riep op tot voorzichtigheid bij vluchten door of nabij het Venezolaanse luchtruim. Verschillende maatschappijen hebben hun vluchten naar Caracas tijdelijk opgeschort.