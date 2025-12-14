Boeing werkt mee aan propellervliegtuig

Het Canadese bedrijf Evio heeft een hybride-elektrisch vliegtuig gelanceerd: de Evio 810. Dit toestel moet een revolutie in de markt van regionale vliegtuigen worden. Boeing en Pratt & Whitney lenen hun expertise aan dit project.

De Evio 810 is een hybride-elektrisch vliegtuig, aangedreven door vier turboprop-motoren. Het toestel moet plaats bieden aan zo’n 76 passagiers en heeft een bereik van 900 kilometer. Op korte vluchten kan de machine volledig elektrisch vliegen, op langere afstanden worden de start en landing elektrisch uitgevoerd om geluid en uitstoot te verminderen. De missie van Evio is om de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen te herstellen en passagiers een revolutionaire ervaring te bieden op de regionale vluchten, zo meldt het bedrijf. Volgens CEO Michael Derman zorgt hybride vliegen ervoor dat airlines efficiënter worden, en het regionale netwerk daardoor goedkoper en verantwoorder wordt. Met de ontwikkeling stapt Evio in het gat van de regionale markt, nu steeds meer vliegtuigen door stijgende onderhoudskosten uit de operatie worden gehaald.

Om dit vliegtuig te realiseren, slaat Evio de handen ineen met zowel Boeing als Pratt & Whitney. Boeing leent haar financiële en technische steun. De president van Boeing Canada noemt het project een voorbeeld van veelbelovende innovaties in de luchtvaartsector. Pratt & Whitney draagt bij aan de ontwikkeling van de motoren van de Evio 810. Het hoofd Sales en Marketing, Scott McElvaine, is enthousiast. ‘Het biedt een bijzondere kans om de potentie van hybride vliegen verder uit te rollen’, aldus McElvaine.

Twee grote, niet genoemde luchtvaartmaatschappijen meldden zich in 2023 al bij Evio voor een bestelling. De airlines zetten hun handtekening onder het contract voor 250 vliegtuigen, met optie tot 200 extra. Naast de commerciële luchtvaart wil het Canadese bedrijf zich ook richten op de militaire- en cargoluchtvaart. Evio verwacht in de toekomst een vraag naar ongeveer 7500 hybride regionale jets, gelet op de hoeveelheid vliegtuigen die de komende 20 jaar aan vervanging toe zijn.

Dash 8

Eerder boog Pratt & Whitney zich al over een hybride project van Dash 8. Raytheon Technologies bouwde in samenwerking met de motorfabrikant het hybride toestel De Havilland Dash 8-100. Dit vliegtuig moest dertig procent zuiniger worden dan vergelijkbare turboprops.