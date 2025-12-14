Einde verhaal voor Europese Airline

Zeven jaar na haar oprichting zet Air Albania haar activiteiten alweer stop. Hoewel het Europese bedrijf volop werd gesteund door Turkije, bleef de kas leeg terwijl de rekeningen alsmaar opliepen.

Het verhaal begon in mei 2017, toen de Albanese president Edi Rama met hulp vanuit Ankara aankondigde een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij voor Albanië op te richten: Air Albania. Het publiek-private bedrijf zou vluchten gaan aanbieden vanuit de Albanese hoofdstad Tirana om de groeiende toeristische sector van het land te ondersteunen en te stimuleren.

Het project was bij aanvang al controversieel. Turkish Airlines (49 procent), de nationale luchtverkeersleiding Albcontrol (10 procent) en het nieuw opgerichte Albanese investeringsfonds MDN (41 procent) kochten aandelen in de luchtvaartmaatschappij zonder een openbare aanbesteding. In juli 2018 zette de airline een A319 van Turkish Airlines in voor de eerste vlucht tussen Tirana en Istanbul.

Hoewel de samenwerking aanvankelijk goed verliep, ging deze al snel bergaf. Grote Europese budgetmaatschappijen als Ryanair en Wizz Air betraden op hetzelfde moment de Albanese markt. Air Albania kon daar niet mee concurreren en moest een flink aantal routes spoedig alweer stopzetten. De maatschappij besloot een nieuw plan uit te werken.

Nieuwe start

In het voorjaar van 2025 lanceerde Air Albania een nieuw routenetwerk vanuit Tirana met extra gehuurde vliegtuigen van de Europese leasemaatschappijen Fly 2 Sky en Sky Up, zoals naar bijvoorbeeld Wenen. Aan boord van deze eerste vlucht zaten echter slechts tien passagiers. De concurrentie van Austrian Airlines, Ryanair en Wizzair was simpelweg te sterk. Er was geen ruimte voor een nieuwe concurrent die niks bijzonders te bieden had.

Deze route werd na slechts drie retourvluchten alweer stopgezet, net als veel vluchten naar andere bestemmingen in het nieuw aangekondigde netwerk. De genadeslag kwam in medio november, toen Turkish Airlines aankondigde haar aandeel af te stoten. Tegelijkertijd was de luchtvaartmaatschappij betrokken bij meerdere rechtszaken om het niet betalen van lease- en cateringkosten.

Het boek sluit

Nu, een maand later, sluit het boek definitief voor de maatschappij. Air Albania heeft al haar activiteiten stopgezet en blijft achter met meer dan honderd miljoen euro aan schulden. De airline voerde haar allerlaatste vlucht, ZB1003, uit op dinsdag 2 december. Met het landen van die vlucht vanuit Istanbul eindigde het verhaal voorgoed van Air Albania.

Het verhaal van Air Albania laat opnieuw zien hoe moeilijk het is een nieuwe maatschappij op te richten in Albanië. Alleen al in deze eeuw probeerden zes maatschappijen goud te vinden in Albanië: Ada Air, Belle Air, Albawings, Albatros Air, Albanian Airlines en dus Air Albania. Elk van deze bedrijven moest haar operaties binnen een relatief korte tijd alweer stopzetten.