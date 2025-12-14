FAA buigt zich over nieuw Boeing-type

Boeing heeft een plan ingediend om verschillende systemen in de cockpit te verbeteren. De vliegtuigfabrikant moest terug naar de tekentafel omdat de systemen niet voldeden aan de gestelde veiligheidseisen. De FAA buigt zich nu over het plan dat er ligt. Als er een akkoord komt, kan de langverwachte Boeing 737 MAX 10 eindelijk gecertificeerd worden.

De ontwerpwijzigingen gaan onder andere over het crew-alertingsysteem en het angle-of-attack-systeem. Dat systeem let op de hoek van de vleugel en geeft een zogenoemde stall-waarschuwing wanneer er onvoldoende lift wordt gegenereerd. In het nieuwe plan van Boeing kan de stall-waarschuwing en ook die voor overspeed in specifieke situaties worden uitgezet. Die aanpassing was een vereiste, nadat in 2018 en 2019 er dodelijke crashes plaatsvonden met de Boeing 737 MAX. De vliegers kregen tegenstrijdige informatie, terwijl het Maneuvering Characteristics Augmentation Systeem (MCAS) de neus van het vliegtuig herhaaldelijk naar beneden duwde. Dat kostte 346 mensen het leven en de MAX-vloot stond daarna twintig maanden aan de grond.

Boeing werd teruggestuurd naar de tekentafel om de veiligheid van de MAX-vliegtuigen te verbeteren. De Federal Aviation Administration (FAA) kijkt nu naar dat plan. Als de 737 MAX 10 uiteindelijk haar certificering krijgt, moeten alle toestellen binnen drie jaar voorzien zijn van de verbeterde veiligheidssystemen.

De certificering van de 737 MAX 10, en ook van de kleinere variant MAX 7, laat heel lang op zich wachten. Het programma liep vertraging op door problemen met het de-icingsysteem, kwaliteitscontrole-problemen en aangescherpte veiligheidseisen door de toezichthouder. En dat betekent vervelend nieuws voor met name Southwest Airlines, de grootste afnemer van de Boeing 737 MAX-vliegtuigen. De maatschappij verwacht dat de MAX 7 na alle vertraging nu in augustus 2026 gecertificeerd zal zijn. Dan kan de airline er vanaf 2027 mee vliegen.

Ryanair

Dichter bij huis is Ryanair de grote gebruiker als het om de 737 MAX gaat. De Ierse budgetvlieger is van plan zo’n driehonderd MAX 10-toestellen toe te voegen aan haar vloot. Ze hoopt daarbij de eerste vijftien in 2027 te mogen ontvangen. In zeven jaar tijd moeten daar dan honderden bij komen. Ryanair noemt de MAX-generatie ‘Gamechangers.’